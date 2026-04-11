No tires las llaves viejas: el ritual para atraer dinero y abundancia que hay que hacer en Luna nueva 

En tiempos donde muchas personas buscan renovar energías y atraer prosperidad, resurgen antiguos rituales vinculados a los ciclos lunares. Uno de los más comentados es el uso de llaves viejas durante la Luna Nueva, una práctica simbólica que, según creencias esotéricas, ayuda a abrir caminos económicos y desbloquear oportunidades.

Este ritual puede realizarse el próximo 17 de abril, coincidiendo con la fase de Luna Nueva, considerada ideal para iniciar nuevos ciclos y sembrar intenciones.

Cómo hacer el ritual paso a paso

El procedimiento es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir:

Tomar una llave vieja en desuso.

Dibujar sobre ella el símbolo del infinito (∞), representando la continuidad y la abundancia.

Colocar la llave sobre un recipiente con arroz, alimento que simboliza prosperidad y sustento.

Una vez preparado, se recomienda realizar una breve oración o intención enfocada en el dinero y la estabilidad.

La oración sugerida:

“Abro caminos a la abundancia,

que el dinero fluya hacia mí sin obstáculos,

que esta llave desbloquee oportunidades

y que nunca falte prosperidad en mi vida.

Hecho está.”

El significado del ritual

Dentro de estas creencias, la llave representa la apertura de puertas y nuevas posibilidades, mientras que el arroz actúa como un imán de riqueza. La Luna Nueva, por su parte, potencia la intención de comenzar de cero y atraer lo que se desea.

Además del acto simbólico, especialistas en bienestar energético destacan que este tipo de prácticas también funcionan como un ejercicio mental: ayudan a enfocar objetivos, generar pensamientos positivos y reforzar la confianza en nuevos comienzos.

Recomendaciones para potenciarlo:

Realizar el ritual en un ambiente tranquilo.

Enfocarse en una intención clara y concreta.

Dejar la llave sobre el arroz durante varios días.

Agradecer como si el objetivo ya estuviera cumplido.

Muchas personas aseguran que este tipo de rituales les permite ordenar sus pensamientos, renovar energías y encarar nuevas oportunidades con una actitud más positiva.