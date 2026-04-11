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No tires las llaves viejas: el ritual para atraer dinero y abundancia que hay que hacer en Luna nueva 

Este ritual puede realizarse el próximo 17 de abril, coincidiendo con la fase de Luna Nueva, considerada ideal para iniciar nuevos ciclos y sembrar intenciones.

Redacción

Por Redacción

Ritual de abundancia con llaves. Gemini ai.

Ritual de abundancia con llaves. Gemini ai.

En tiempos donde muchas personas buscan renovar energías y atraer prosperidad, resurgen antiguos rituales vinculados a los ciclos lunares. Uno de los más comentados es el uso de llaves viejas durante la Luna Nueva, una práctica simbólica que, según creencias esotéricas, ayuda a abrir caminos económicos y desbloquear oportunidades.

Este ritual puede realizarse el próximo 17 de abril, coincidiendo con la fase de Luna Nueva, considerada ideal para iniciar nuevos ciclos y sembrar intenciones.

Cómo hacer el ritual paso a paso

El procedimiento es simple y no requiere elementos difíciles de conseguir:

  • Tomar una llave vieja en desuso.
  • Dibujar sobre ella el símbolo del infinito (∞), representando la continuidad y la abundancia.
  • Colocar la llave sobre un recipiente con arroz, alimento que simboliza prosperidad y sustento.

Una vez preparado, se recomienda realizar una breve oración o intención enfocada en el dinero y la estabilidad.

La oración sugerida:

“Abro caminos a la abundancia,
que el dinero fluya hacia mí sin obstáculos,
que esta llave desbloquee oportunidades
y que nunca falte prosperidad en mi vida.
Hecho está.”

El significado del ritual

Dentro de estas creencias, la llave representa la apertura de puertas y nuevas posibilidades, mientras que el arroz actúa como un imán de riqueza. La Luna Nueva, por su parte, potencia la intención de comenzar de cero y atraer lo que se desea.

Además del acto simbólico, especialistas en bienestar energético destacan que este tipo de prácticas también funcionan como un ejercicio mental: ayudan a enfocar objetivos, generar pensamientos positivos y reforzar la confianza en nuevos comienzos.

Recomendaciones para potenciarlo:

  • Realizar el ritual en un ambiente tranquilo.
  • Enfocarse en una intención clara y concreta.
  • Dejar la llave sobre el arroz durante varios días.
  • Agradecer como si el objetivo ya estuviera cumplido.

Muchas personas aseguran que este tipo de rituales les permite ordenar sus pensamientos, renovar energías y encarar nuevas oportunidades con una actitud más positiva.


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Feng Shui

Luna Nueva

Ritual de abundancia

En tiempos donde muchas personas buscan renovar energías y atraer prosperidad, resurgen antiguos rituales vinculados a los ciclos lunares. Uno de los más comentados es el uso de llaves viejas durante la Luna Nueva, una práctica simbólica que, según creencias esotéricas, ayuda a abrir caminos económicos y desbloquear oportunidades.

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