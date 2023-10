Ludovica Squirru habló de Argentina y se animó a adelantar cuándo terminará la crisis

La palabra de Ludovica Squirru es muy respetada en todo el país, en base a sus conocimientos de la cultura y el horóscopo chino. Y mientras promociona su nuevo libro, que anticipa lo que sucederá en el 2024 año del Dragón de Madera, la reconocida astróloga se animó a anticipar lo que sucederá en Argentina durante el nuevo período a partir de febrero, cuando comience este ciclo.

Según contó Ludovica Squirru en el programa «Perros de la Calle», que emite Urbana Play, este 2023 «estamos en el Conejo de Agua, el peor porque los chinos dicen que en un periodo de 120 años este es el peor. Lo que estamos viendo y viviendo. Tiene que ver con que los chinos marcan los ciclos cada 60 años«.

Respecto de cuándo se termina esta etapa de crisis en Argentina, la escritora describió que «en el 2020 fue uno, cuando vaticiné que se venía la pandemia, que venían cambios geopolíticos, que iban a cambiar hábitos y costumbres. La pandemia pasó y sigue actuando. Lamento decir que no traigo las mejores noticias«.

«Este año, después de 120, termina un ciclo de decadencia total donde los chinos aconsejaron no casarse, no construir, no hacer nada de empezar cosas nuevas porque todo eso está destinado a desaparecer. En cambio el Dragón, que es el año que viene, empieza con un germen positivo” reflexionó Ludovica Squirru sobre el futuro.

Qué esperar del año del Dragón de Madera en Argentina, según Ludovica Squirru

Según indicó Ludovica Squirru en «Perros de la Calle», el año del Dragón de Madera que está por venir «es el rebrote de vida. El Dragón es de madera, la naturaleza, la primavera, es todo que florece. Por eso, está bueno programar cosas para el año que viene. Tratar de hacer la plancha este año hasta el 10 de febrero».

Finalmente, Ludovica Squirru remarcó que “hay vida extraterrestre y en su momento fueron los que telepáticamente con información hicieron las pirámides. Son cosas que se van a revelar en el año del Dragón si fueron ellos. El ser humano ha estado intoxicado y esto tiene que ver con la búsqueda interior”.