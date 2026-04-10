Ludovica Squirru: la energía del viernes 10 y qué hacer según el horóscopo chino

Este viernes 10 llega con una energía particular dentro del horóscopo chino, marcada por la combinación de Madera yang y el signo del Tigre, una dupla que impulsa la acción, la decisión y los movimientos importantes en la vida cotidiana.

Según la mirada de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, se trata de un día con gran potencial, pero que requiere saber canalizar bien la energía para evitar conflictos o decisiones impulsivas.

Qué energía predomina hoy y cómo influye

La Madera yang representa crecimiento, expansión y nuevos comienzos. Es una energía ideal para avanzar en proyectos, tomar decisiones y animarse a cambios que venían postergándose.

Por su parte, el Tigre aporta impulso, coraje y determinación, aunque también puede traer cierta intensidad emocional. Esta combinación genera una jornada dinámica, con oportunidades para quienes estén dispuestos a actuar con claridad.

El número que acompaña al día es el 3, asociado a la creatividad, la comunicación y la expresión personal.

Qué signos están en armonía hoy

Durante este viernes, algunos signos tendrán una energía especialmente favorable. Las afinidades se dan con:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos signos podrán aprovechar mejor las oportunidades del día, especialmente en temas vinculados a relaciones, proyectos y decisiones personales.

Qué evitar: el signo en choque

El Mono es el signo que entra en choque energético con el Tigre en esta jornada. Para quienes pertenezcan a este signo, se recomienda actuar con cautela, evitar discusiones y no tomar decisiones importantes sin antes reflexionar.

Las actividades favorecidas para este viernes

El día se presenta especialmente positivo para:

Casarse o formalizar vínculos

Orar o decretar intenciones

Concebir o iniciar proyectos familiares

Viajar o planificar cambios

Construir, demoler o remodelar

Inaugurar o comenzar algo nuevo

Firmar contratos

Mudarse o reorganizar espacios

Cimentar proyectos a largo plazo

El consejo clave del día

Más allá de las oportunidades, la recomendación principal es evitar actividades vinculadas al servicio social, ya que la energía no favorece ese tipo de acciones en esta jornada.

En síntesis, este viernes 10 es un día potente dentro del calendario chino: ideal para avanzar, decidir y proyectar, siempre con equilibrio y sin dejarse llevar por la intensidad del momento.