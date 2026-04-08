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El karma vuelve en abril: los 3 signos que serán afectados y cómo los impacta

Abril activa el karma y pone todo en su lugar: tres signos del zodíaco comienzan a recibir recompensas concretas en dinero, trabajo y vínculos tras meses de esfuerzo y aprendizaje.

Redacción

Por Redacción

Con el comienzo de abril llega también un fenómeno del que hablan cada vez más los astrólogos: el retorno del karma. Según los especialistas, este mes no será uno más, sino un período de “rendición de cuentas” cósmica, donde las decisiones del pasado empiezan a dar resultados concretos.

En este contexto, hay tres signos del zodíaco que sentirán este movimiento con más fuerza: Escorpio, Libra y Géminis, que verán cómo sus vidas y rutinas se transforman con recompensas tangibles.

El karma vuelve: por qué estos signos sentirán el impacto en abril

Para estos signos, el karma no llega como castigo, sino como una devolución directa del universo: lo que sembraron en los últimos meses —esfuerzo, paciencia o aprendizaje— empieza a ordenarse a su favor.

Escorpio: cierre de ciclo y recompensas emocionales

Para los nacidos bajo el signo de Escorpio, abril de 2026 marca el fin de una etapa intensa a nivel emocional. Después de atravesar desafíos y procesos internos profundos, llega un período de alivio.

El retorno del karma será claramente positivo: se empiezan a ver mejoras en la salud, el trabajo y el bienestar general.

Además, la influencia de Venus en Tauro activa el área de las relaciones, favoreciendo:

  • Vínculos más sólidos y estables
  • Posibles alianzas laborales
  • Resolución de tensiones en pareja

Todo lo que venía trabado empieza a acomodarse.

Libra: claridad, reconocimiento y avances profesionales

En el caso de Libra, el retorno kármico se traduce en claridad y revelaciones. Este signo, que siempre busca equilibrio, tendrá la oportunidad de ver situaciones con una nueva perspectiva.

La Luna Llena en Libra a comienzos de abril funciona como un punto de quiebre:

  • Llega reconocimiento profesional
  • Se cierran etapas de esfuerzo sostenido
  • Aparecen oportunidades que antes no se concretaban

A esto se suma la influencia de Júpiter en Cáncer, que potencia la visibilidad pública y puede abrir la puerta a ascensos, propuestas laborales o crecimiento económico.

Géminis: oportunidades concretas y cambio de mentalidad

Para Géminis, abril trae un karma que se traduce en resultados reales y avances concretos. Después de mucho tiempo intentando estabilizar proyectos, este mes aparece como el punto de consolidación.

Hacia el final de abril, con la energía de Venus y Urano en Géminis, se activa una transformación clave:

  • Nuevas oportunidades laborales o económicas
  • Expansión en lo social
  • Cambio interno profundo

No se trata solo de logros externos, sino de algo más importante: recuperar la confianza en uno mismo y dejar atrás la indecisión.

Un mes para recibir lo que sembraste

Es importante entender que el karma no es un castigo, sino una ley de causa y efecto. En este sentido, abril de 2026 se presenta como un mes de “cosecha”, donde el universo equilibra la balanza.

Para quienes actuaron con esfuerzo, honestidad y perseverancia, este período puede marcar un antes y un después.

La recomendación de los especialistas es clara: mantener una actitud abierta, receptiva y agradecida, porque la energía disponible está alineada para impulsar a quienes vienen haciendo bien las cosas.

Con información de Terra


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Con el comienzo de abril llega también un fenómeno del que hablan cada vez más los astrólogos: el retorno del karma. Según los especialistas, este mes no será uno más, sino un período de “rendición de cuentas” cósmica, donde las decisiones del pasado empiezan a dar resultados concretos.

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