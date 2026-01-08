Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este jueves 8 de enero de 2026, según el Horóscopo Chino
Este jueves 8 de enero de 2026, la astróloga Ludovica Squirru advierte que el calendario del Horóscopo Chino marca una jornada clave para ordenar, consolidar y tomar decisiones conscientes, bajo una energía que favorece la estabilidad pero exige prudencia en ciertos movimientos.
La energía del día es Agua Yang, una combinación que potencia la acción emocional, la intuición y los vínculos, pero que también puede generar impulsividad si no se canaliza correctamente.
Energía del día: Agua Yang
El Agua Yang representa el movimiento constante, la adaptación y la profundidad emocional. Es una energía ideal para fluir con los cambios, reforzar la empatía y actuar desde la sensibilidad, siempre que no se pierda el eje ni se actúe por impulso.
Signo del día: Caballo
El Caballo domina la jornada, aportando dinamismo, iniciativa y deseo de avanzar. Sin embargo, esta fuerza puede volverse excesiva si no se combina con reflexión y organización. Es un día para avanzar, pero con conciencia.
Ki diario: 1
El Ki 1 habla de comienzos, decisiones internas y planificación a largo plazo. Favorece la introspección, la definición de objetivos y los primeros pasos hacia cambios importantes.
Choque energético: Rata
La Rata entra en choque con la energía del día, por lo que se recomienda a quienes pertenecen a este signo actuar con mayor cautela, evitar discusiones innecesarias y no forzar situaciones.
Concordias y afinidades
La energía del día armoniza especialmente con los signos:
- Búfalo
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Cabra
- Gallo
- Perro
Para estos signos, la jornada puede resultar productiva, ordenadora y favorable para resolver asuntos pendientes.
Qué conviene hacer este jueves 8 de enero
Según Ludovica Squirru, es un día positivo para acciones que impliquen compromiso, estructura y bases sólidas, como:
- Casarse
- Hacer servicio social
- Orar o decretar
- Mudarse
- Adoptar hijos
- Cambiar la cama
- Decorar
- Cimentar proyectos
Todas estas acciones están alineadas con la energía de consolidación que propone la jornada.
Qué conviene evitar
No es un buen día para iniciar actividades que impliquen movimientos bruscos o instalaciones importantes. Se recomienda evitar:
- Sembrar
- Viajar
- Instalar puertas, gas o electricidad
- Mudarse de manera improvisada
- Inaugurar proyectos
Estas acciones pueden generar bloqueos o demoras si se realizan bajo esta energía.
La clave energética del día
Este jueves invita a ordenar la vida desde adentro hacia afuera. No se trata de correr ni de forzar resultados, sino de construir con conciencia, paciencia y coherencia emocional. Lo que se siembre hoy, deberá tener raíces firmes.
