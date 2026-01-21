ESCUCHÁ RN RADIO
Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy miércoles 21 de enero para evitar bloqueos energéticos

Según Ludovica Squirru, este miércoles 21 de enero la energía Madera Yin invita a limpiar, soltar y hacer servicio, evitando inicios importantes o decisiones estructurales que puedan generar bloqueos. Qué acciones favorece el Horóscopo Chino y cuáles conviene postergar para mantener el equilibrio energético.

Según el Horóscopo Chino de Ludovica Squirru, este miércoles 21 de enero de 2026 la jornada está regida por una energía Madera Yin, propicia para depurar, ordenar y liberar cargas. Es un día para actuar con sensibilidad, servicio y conciencia, evitando decisiones estructurales que puedan generar frenos o demoras a futuro.

Energía del día: Madera Yin
Signo del día: Cabra
Ki diario: 5
Choque: Búfalo

Qué hacer y qué evitar hoy: las claves energéticas del Horóscopo Chino para no bloquear tu día

Qué hacer hoy

La energía acompaña los procesos de demolición simbólica: soltar hábitos, ideas o situaciones que ya cumplieron su ciclo. También es una jornada favorable para hacer servicio social, ayudar a otros y practicar la empatía.
Las tareas de limpieza del hogar están especialmente recomendadas, ya que ordenar el espacio físico contribuye a destrabar la energía emocional y mental.

Qué evitar

No es un buen día para inaugurar, cimentar o construir proyectos importantes. Los inicios que requieren bases sólidas pueden encontrar resistencias. Conviene postergar decisiones estructurales y grandes comienzos.

Concordias y afinidades

La energía fluye mejor con los signos Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Mono y Chancho, que pueden experimentar mayor armonía y apoyo en vínculos y gestiones.

Clave energética del día: limpiar, ayudar y soltar antes de avanzar.
Escuchar el ritmo interno será fundamental para evitar bloqueos y cuidar el equilibrio personal.


Temas

Horóscopo

Ludovica Squirru

Predicciones

