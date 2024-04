Predicciones de Jimena La Torre sobre la gestión de Javier Milei: «Me preocupa un poquito»

Jimena La Torre analizó los primeros meses de gestión de Javier Milei como presidente. En ese contexto la especialista explicó los mensajes que le dieron los astros y se mostró preocupada por algunos posicionamientos del presidente argentino.

“En el 2020 yo decía en mi libro que Oriente iba a tener más poder que Occidente. Gana una película coreana en los Oscar y termina viniendo el Covid de Oriente para acá. Para mí que gane Oppenheimer este año todo bien, pero no me vibra muy bien. Se está gestando una bomba y no lo sabíamos”, consideró Jimena al hablar con Seta Radio.

“Viendo también la carta de Javier comparada con la Argentina y demás, me preocupa también un poco lo que pueda llegar a ser él. Querer posicionarse, querer estar de un lado. Me preocupa un poquito, te digo sinceramente”, sostuvo la astróloga.

“La Argentina siempre se ha mantenido neutral en estos conflictos. Y él tomó abiertamente posición, ¿no?», le consultaron a la reconocida astróloga.

«A nivel carta natal de Argentina, nosotros tenemos una carta natal, la del 9 de julio. La puerta del destino nuestra es donde le cae a Javier el parte del fortunio, que es algo muy lindo, bueno, listo, ganó”, profundizó.

“Pero después viene el infortunio, muy cerquita. Ganaste, pero ¿a costa de qué? ¿O cuánta sangre va a correr bajo el puente para esto?”, concluyó la especialista.

Qué significa el tránsito astrológico de Júpiter y Urano por Tauro

Después de la temporada de eclipses, Júpiter y Urano coinciden en Tauro en un evento astrológico que se da cada trece o catorce años. Según explican los expertos, se trata de la apertura de un ciclo que dura el mismo tiempo que tarda en repetirse esta conjunción.

Según explicó Mia Astral en sus redes sociales, «estamos en un momento de un montón de sacudidas«, ya que la conjunción de Júpiter y Urano transitando por Tauro se encuentran «en el momento más pico de su energía».