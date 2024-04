Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para la semana del 15 al 21 de abril 2024

Iniciamos la tercera semana de abril 2024, en medio de un fuerte devenir de energías astrológicas, y siempre es importante consultar lo que nos depara el destino a través del horóscopo chino. Por eso, te proponemos que averiguës sobre tu signo y tomes mejores decisiones en los próximos días.

Es fácil saber cuál animal te corresponde según el horóscopo chino: basta con relacionar el año en el que naciste con el animal que corresponde. Esta versión astrológica te ayudará a vislumbrar los puntos más importantes que podrían tratarse durante los siete días siguientes, a partir de este lunes.

Cabe recordar que cada mes tiene su propia energía según el horóscopo chino. Abril está dominado por la energía Dragón que, coincidentemente, es la misma que rige el año en curso que inició hace pocas semanas. Por eso, se dice que abril es el mes del «doble Dragón».

Por eso, a continuación, te compartimos cómo será la semana del 15 al 21 de abril 2024, signo por signo, según el horóscopo chino. ¡A tomar nota!

Signo por signo, cómo será el tránsito de la semana del 15 al 21 de abril 2024 según el horóscopo chino

RATA

Las Ratas estarán muy bien esta semana, ya que escuchan su propia voz. Es tiempo de decir todo lo que les pasa. Solo necesitan el coraje para arrojarse al vacío y dejarse caer: donde lleguen será su destino o el lugar donde deben empezar a forjarlo.

BUFALO

El momento que viven los Bufalos no requiere de mentiras: necesitan de total y completa honestidad. No se olviden de lo bueno que conseguimos a través de nuestra verdad, es importante siempre asumir que la vida puede ser mejor y que puede entregarnos cosas de valor.

TIGRE

Los Tigres se sienten en un mar de inseguridades, que podrían ser un techo para su desarrollo futuro. Por eso, durante este tiempo necesitan mayor seguridad en lo que hacen. La seguridad y la confianza son la piedra angular de nuestro éxito en la vida.

CONEJO

El Conejo logra concentrarse en las cosas que le merecen su atención. Así, esta semana estarán muy enfocados en lograr mayores objetivos en su carrera profesional. Esperen un poco más para resolver ese problema que tienen y los pone incordiosos.

DRAGÓN

Es una semana excelente para completar estudios o para finalizar procesos para el Dragón. Los logros serán importantes para quienes estén pensando en ponerse a prueba dentro del trabajo o de los estudios. Recuerden que siempre es bueno establecer metas altas y así concretar tus objetivos.

SERPIENTE

Esta semana, se asegurarán de tener todo lo que necesitan para cumplir de buena forma sus compromisos y los trabajos que deben realizar. Es necesario dejar de lado la sensación de soledad: mejor abran bien los ojos y dénse cuenta de quienes están a tu lado.

CABALLO

No contemplen el mundo desde la ventana de casa, sin salir de ella. Es necesario siempre tomar acción por lo que realmente deseamos. No se regalen un mal futuro solo porque no son capaces de hacer valer sus derechos. ¡Ánimo!

CABRA

Olvídense de los malos momentos, ya no forman parte de su vida. Tienen que pensar en lo que les llevará a lograr mucho más en su horizonte. Es tiempo de optar por algo mejor, pero eso solo lo lograrán agradeciendo lo actual.

MONO

El Mono correrá el riesgo de perder parte de sus más preciados tesoros. Será un momento tenso, ya que se han acostumbrado a tener muchas cosas buenas y lujosas. Es tiempo de dejar de lado el consumismo y abrazar una vida más austera.

GALLO

Regálense un tiempo de descanso y de armonía. Deben darse cariño especial, será la mejor manera de darse cuenta de lo que valen y lo mucho que tienen para entregar. Es tiempo de dejar de lado los miedos y las inseguridades sobre ustedes mismos.

PERRO

El Perro no para de pensar en las cosas que no ha hecho bien hasta el momento, pero todo puede tener un giro positivo. Es un excelente momento para llevar a cabo un buen plan destinado a mejorar cada aspecto de ustedes mismos. No dejen nada al azar, es tiempo de escuchar a su voz interior.

CHANCHO

El Chancho solo desea avanzar un poco más en la vida. Saben que muchas cosas no han resultado, por eso en este tiempo están buscando tomar nuevos rumbos, algo que les guíe hacia un mejor destino. Aunque no parezca, están encontrando el camino del éxito.