Predicciones del lunes 8 de septiembre 2025: el Horóscopo Chino según Ludovica Squirru

Lunes 8 de septiembre 2025: conocé el Horóscopo Chino de hoy, de la mano de las predicciones de Ludovica Squirru para cada uno de los signos animales. Tras el eclipse de Luna Llena de este domingo, acá te contamos qué esperar de los astros en el amor, el trabajo y la salud.

Horóscopo Chino lunes 8 de septiembre 2025: día de revelaciones y advertencias, según Ludovica Squirru

Mediante sus redes oficiales, Ludovica Squirru comparte a diario una predicción basada esta en sus conocimientos astrales sobre el Horóscopo Chino. Esta lectura astrológica de su mano nos permite conocer la energía de la jornada en curso, según la perspectiva de la astrología oriental.

La astróloga Ludovica Squirru aconsejó este lunes 8 de septiembre 2025 que es un buen día para «casarse, orar, decretar, concebir, adoptar hijos, viajar, construir, inaugurar, cambiar de lugar la cama, promocionarse, mudarse, sembrar y cavar«.

En tanto, Ludovica Squirru advirtió que «las demás actividades no traen ni buena ni mala suerte«, por lo que se puede programar una amplia agenda de actividades para iniciar la semana.

Horóscopo Chino: Energía de este lunes 8 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este lunes 8 de septiembre 2025 es:

Metal Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este lunes 8 de septiembre 2025 es: