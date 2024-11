Qué cosas no debemos hacer cuando estamos en Mercurio retrógrado 

Este martes 26 de noviembre empieza Mercurio retrógrado y se extiende hasta el domingo 15 de diciembre. Se trata de uno de los acontecimientos astrológicos más temidos. Este ocurre unas tres veces por año, y en las próximas semanas se da la última retrogradación de este planeta en el año. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué hay que evitar en este período y cómo se puede aprovechar.

Qué no hacer durante Mercurio retrógrado

Durante este evento astronómico, se considera prudente evitar ciertas acciones debido a la tendencia a los malentendidos, retrasos y fallos en la comunicación. A continuación, algunas sugerencias sobre lo que no hay que hacer en Mercurio retrógrado:

Firmar contratos importantes: hay que evitar comprometerse en acuerdos legales o contratos de peso. Si no se pueden postergar, se debe asegurar de revisar todos los detalles varias veces.

Iniciar nuevos proyectos: no es el mejor momento para lanzar un negocio, cambiar de empleo o comenzar un proyecto personal, ya que podrían surgir complicaciones o malentendidos.

Comprar dispositivos electrónicos: los celulares, computadoras o electrodomésticos nuevos pueden traer problemas técnicos inesperados si se adquieren durante este período.

Viajar sin precauciones: los retrasos y contratiempos son comunes. Si se necesita viajar, es necesario verificar los horarios, llevar documentación de respaldo y estar preparado para posibles imprevistos.

Realizar grandes inversiones: se debe ser cauteloso con las inversiones importantes durante Mercurio retrógrado, ya que puede que haya información financiera incompleta o malinterpretada y que se den problemas con el dinero por ello.

Reabrir conflictos del pasado: es frecuente que personas y temas del pasado resurjan con este fenómeno, pero no es ideal enfrentarlos con reacciones impulsivas o tomar decisiones definitivas sobre ellos.

Confiar ciegamente en la comunicación: evite dar por sentado que sus mensajes son comprendidos correctamente durante la retrogradación de este planeta. Hace falta confirmar citas, reuniones o acuerdos.

Hacer cambios drásticos en relaciones: las discusiones pueden intensificarse por malentendidos. Es mejor esperar a que pase este periodo para tomar decisiones importantes en lo emocional.

Qué hacer durante Mercurio retrógrado

Mercurio retrógrado es un período que puede traer desafíos, pero también ofrece oportunidades para reflexionar, revisar y reorganizar su vida. Algunos consejos sobre hacer durante este período para aprovecharlo al máximo:

Revisar proyectos pendientes: se puede aprovechar para reevaluar tareas o proyectos que se hayan dejado a medias. Es un buen momento para perfeccionar detalles y corregir errores.

Reconectar con el pasado: durante este fenómeno suelen aparecer personas o situaciones del pasado. Ante esa situación, lo mejor es considerar cómo se puede cerrar ciclos, resolver malentendidos o aprender de esas experiencias.

Reflexionar sobre la comunicación: es un buen momento de evaluar cómo uno se comunica con los demás. De esa forma, se puede trabajar en ser más claro y asegúrese de escuchar activamente antes de responder.

Organizar y depurar: este periodo es ideal para ordenar su hogar, organizar documentos o sacar lo que ya no le sirve, tanto material como emocionalmente.

Realizar ajustes: si algo no está funcionando, hay que aprovechar esta ocasión para analizarlo y hacer modificaciones. Estas deben ser cambios graduales y no drásticos, puesto que no se aconseja eso durante Mercurio retrógrado.

Revisar metas: este movimiento planetario permite evaluar el progreso de los objetivos que uno tiene y replantear las maneras necesarias para alcanzarlos.

Meditar y recargar energías: Mercurio retrógrado favorece actividades que ayuden a reencontrarse uno mismo, como la introspección y las técnicas de relajación.

Revisar acuerdos: al tratar temas importantes en este período, es sumamente indispensable leer todo dos veces, confirmar los detalles y hablar de forma pausada para evitar malentendidos.

Reflexionar antes de actuar: se requiere paciencia y planificación en la duración de este fenómeno. Se sugiere tomarse el tiempo para considerar los pros y contras de cada decisión.

Ser flexible: Mercurio retrógrado provoca cambios de planes, retrasos o ajustes inesperados. Mantener una actitud adaptable ayudará a enfrentar cualquier desafío con mayor calma.