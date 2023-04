Qué le espera a cada signo en el mes de abril, según la astróloga Jimena La Torre

La reconocida astróloga argentina Jimena La Torre contó todo lo que se viene para los distintos signos del zodiaco en este cuarto mes del año. Se trata de un mes que abre puertas y siempre se lo relaciona como bisagra para lo que viene en los distintos aspectos de la vida.

“Los primeros tres meses del año nos dieron la tónica de lo que vamos a empezar sabiendo lo que somos, compartiendo con las personas que queremos, amando a ese amor que nos completa y teniendo el trabajo que nos hace bien».

Lo que se viene para los signos

Aries

“Es un mes positivo, tenes la posibilidad de brillar, destacarte y avanzar profesionalmente”.

El indicador mágico de este signo es “El mundo a tus pies”.

Frase motivadora: “Una constante de buenas acciones contagia a los demás”.

Tauro

“Es un mes para trabajar, progresar en familia y para animarte a hacer buenas sociedades”.

El indicador de este signo para lo que resta del año es “mantener el entusiasmo”.

Frase motivadora: “Una semilla germina cuando hay conciencia en saber cuidarla”.

Géminis

“Abril es el mes para el amor, para que se te abra la puerta del corazón y puedas organizarte también desde lo que querés hacer en tu hogar o si deseas trabajar desde él en forma remota o independiente. Eso va a ser muy positivo”.

La clave para este año es que “la magia está en vos”.

Frase motivadora: “La magia existe cuando tenes la certeza”.

Cáncer

“Reestructuración del trabajo. Básicamente es un tiempo de acción y voluntad, de organizar con propiedad ese escenario en donde trabajarás el resto del año”.

La clave del año es “abrir la mente”.

Frase motivadora: “Sabiendo dar amor, lo que recibirás será el doble”.

Leo

“Este mes ayuda a poner en marcha todo eso que venías programando y facilita que puedas trabajar con la familia a establecer buenos vínculos y que puedas hacer buenas sociedades”.

La clave para 2023 es “seguir el camino”.

Frase motivadora: “La motivación es tu motor, buscala dentro de vos”.

Virgo

“Es un tiempo para trabajar en el hogar, para lo que haya que hacer en la casa, para reorganizar todos los trabajos y los estudios. También con la familia y los hijos de la mejor manera”.

La clave para 2023 es “amar la vida”.

Frase motivadora: ”Amar no es una obligación, es cuidar al otro”.

Libra

“Abril tiene un componente especial para que te conectes con tus seres queridos y con sus bienes materiales. Vos tenés una capacidad importante de inteligencia y eso te va a ayudar muchísimo para guiar y acomodar esos temas familiares que te están esperando hace rato”.

La clave para 2023 es “templar las emociones”.

Frase motivadora: “La objetividad es una virtud solo de los que pueden verlo todo”.

Escorpio

“Vas a encontrarte con esos amigos de siempre que te hacen sentir muy bien y te ayuden a acomodar algunos temas familiares que están muy desordenados”.

La clave para el año es “pararse en la realidad”.

Frase motivadora: “Conectar con el otro hace tangible lo que se siente”.

Sagitario

“Tiene un componente de acción muy seguro para cerrar capítulos abiertos en los primeros meses del año”.

La clave del año es encontrar el equilibrio.

Frase motivadora: “La vida es injusta, es tu responsabilidad cambiarla”.

Capricornio

“Comienza un nuevo tiempo de trabajo y acción. La cosecha es muy fuerte y buena y tiene mucho que ver con establecer buenos tratos con la familia y darles a los hijos todo lo que necesitan. Para vos es importante esa energía”.

La clave del año es “enseñar es la mejor manera de aprender”.

Frase motivadora: “El mejor maestro es el que sigue”.

Acuario

“Los amigos son fundamentales, pero aparecen amores que pueden alejarte de la vida social. Entonces es importante que puedas distinguir bien quiénes son tus amigos y quiénes no, porque los que no se bancan que estés enamorado quizás no son tus amigos”.

La clave del año es “premiar el talento”.

Frase motivadora: “¿Sabes cómo firma Dios?… Acuario”.

Piscis

“Tendrás la posibilidad de poder generar una magia interior para encontrar esos proyectos internos que realmente te ayuden a avanzar y no dependan de los demás, sino de vos mismo”.

La clave del año es que “tu intuición es tu brújula natural”.

Frase motivadora: “Cree en tu fe con f de felicidad”.