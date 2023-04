Horóscopo de hoy, viernes 7 de abril de 2023, signo por signo

Bienestar: Cuídate en extremo de ofertas que no sean transparentes y actúa con absoluta claridad. A veces lo barato termina saliendo demasiado caro.

Riqueza: No te preocupes, porque de cualquier manera todo depende de las decisiones que tú tomes. No estés tan pendiente de los otros.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, que te permitirá satisfacer un deseo o antojo.

Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte.

Riqueza: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Bienestar: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.