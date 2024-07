Signo por signo, cómo impacta la Luna Llena en Capricornio este fin de semana del 19 al 21 de julio

Este fin de semana ocurrirán dos sucesos que impactarán en nuestra energía astral: la Luna Llena en Capricornio, que viene a cerrar un ciclo de treinta días, y el inicio de la temporada Leo, que nos obliga a centrarnos en nosotros mismos.

Por esa razón, a continuación repasamos cómo le irá a cada uno de los signos del zodíaco durante este fin de semana del 19 al 21 de julio según las predicciones de Horóscopo Negro. ¡Prestá atención!

Signo por signo, cómo será el fin de semana del 19 al 21 de julio 2024 con la Luna Llena en Capricornio

1. ARIES

Este fin de semana se dejarán llevar y disfrutarán de todo. Están pasando por un momento en el que las cosas se han torcido un poco, pero en el fondo pueden contar con su sonrisa.

2. TAURO

Quizás aún no tengan claro de qué se quieren alejar, pero saben que no les hace bien. No sean ingenuos. Este fin de semana, la Luna Llena en Capricornio los ayudará a ponerle fin a ciclos repetitivos.

3. GÉMINIS

Prepárense para hacer las cosas lo mejor que pueden este fin de semana. Saben que se recoge lo que se siembra y están dispuestos a eso. Se sentirán con necesidad de estructurar y organizarlo todo, hay cabos por atar.

4. CÁNCER

Cuidado con lanzarse al vacío sin estar seguros de lo que hay abajo, durante este fin de semana. Están al tope. Se dan situaciones inesperadas y quieren comerse el mundo, pero sean prudentes.

5. LEO

Este fin de semana, la Luna Llena en Capricornio los ayudará a darse cuenta de la importancia de rodearse de personas que realmente suman, apoyan y motivan. Es tiempo para estar con los propios y establecer conexiones.

6. VIRGO

Necesitarán mucha motivación para seguir haciendo cosas que hasta ahora estaban estancadas. Tendrán que empezar a moverse. Pongan fuerza de voluntad y ganas a todos los proyectos para que se manifiesten.

7. LIBRA

Este fin de semana la energía los impulsará a que corten de raíz todos los problemas, antes de que se conviertan en algo más grande. Si se puede charlar, háblenlo… pero si no termínenlo de una vez.

8. ESCORPIO

Tendrán que poner algunos límites en estos días, sobre todo a aquellas personas que no aportan nada. Necesitarán ser más pragmáticos y menos emocionales en sus relaciones. Y si tienen que parar, tienen que hacerlo cuanto antes.

9. SAGITARIO

Confíen en que todo saldrá bien este fin de semana, eviten controlarlo todo. Pongan límites y aprendan a ignorar aquello que los incomoda. Dejen atrás todas las relaciones que no aportan nada positivo.

10. CAPRICORNIO

La Luna Llena en el propio signo traerá determinación y un enfoque increíble para deshacerse de lastres. Tendrán luz especial este fin de semana y disfrutarán de un brillo distintivo. Aprovechen el poder del fenómeno.

11. ACUARIO

Les espera un fin de semana bastante movido y de muchos cambios. Están en un momento en el que deberán cerrar una puerta muy importante. Recuerden empezar a cerrar frentes. Es momento de una maduración interna.

12. PISCIS

Deberán buscar tiempo para ustedes mismos, con el objetivo de relajarse. Eviten darle importancia a lo que no la tiene. Agarren con fuerza sus objetivos profesionales y avancen a por ellos con todo.