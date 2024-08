Llegamos al segundo fin de semana de agosto 2024 y el horóscopo chino trae sus propios presagios para, con sus energías, animarnos a seguir adelante, sin miedo al éxito. Así, compartimos las predicciones que abarcan desde el 9 de agosto hasta el domingo 11, para que puedas tomar tus propias decisiones. ¡Mirá!

Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 9 al 11 de agosto 2024

1. RATA

Correrán por sus propios medios este fin de semana, cuando tengan en cuenta las herramientas con las que se pueden ayudar. Busquen aquello que los impulse.

2. BUFALO

Se sentirán con muy poca capacidad para ver las cosas que les convienen en este momento. Busquen mucha mayor claridad para observar lo bueno que tienen en su vida.

3. TIGRE

No podrán tener todo en claro, pero no porque no lo deseen. Todo irá resultando de una forma atractiva para ustedes, para comenzar a caminar de una forma más segura a partir de ahora.

4. CONEJO

Si quieren tener algo serio, solo tienen que prestar atención al camino, a lo que quieren y necesitan. No olviden su fuerza interna.

5. DRAGÓN

No decaigan cuando necesitan estar con buen ánimo, ya que probablemente deberán solucionar muchas cosas y las energías están bajas. Cuídense.

6. SERPIENTE

No pondrán límites en estos días y será una manera distinta de mirar las cosas, ya que no habrá obstáculos en su camino. Será muy bueno tener todo muy claro.

7. CABALLO

No podrán decir que lo que les pasa hoy es por temor a equivocarse. Cada vez que cometemos errores, no hay que olvidar que habrá una segunda oportunidad.

8. CABRA

Pueden tener una oportunidad de salir adelante. Necesitan dejar de ver las cosas de forma negativa, aprovechen para buscar la salida.

9. MONO

Tomen acción en su vida, hagan que las cosas sean mejores y que vayan avanzando como se debe. Presten atención a los detalles para tener el éxito esperado.

10. GALLO

Busquen avanzar sin dejar que todo se vaya a pique. Tienen las mejores herramientas para lograr salir de lo malo y eliminar lo que les ha afectado por mucho tiempo.

11. PERRO

Busquen liberarse de algunas trabas del pasado y presten mayor atención a lo que les hace bien. No vale la pena tener cosas que nos detengan, comiencen a vivir su presente con alegría.

12. CHANCHO

Eviten a la persona derrotista que de repente aparece en su interior, ya que tienen herramientas para lograr las cosas de mejor manera. Buenas cosas llegan, lo que están deseando ahora.

Qué animal representa a agosto en el horóscopo chino

Agosto es el mes del Mono, según el horóscopo chino, y Ludovica Squirru nos adelanta que este período dará continuidad a otro mes calmo, con orden y disciplina.

Se presenta como un mes que atraerá la paz y, al menos, podrán verse algunas treguas. Tiempo de renovaciones.