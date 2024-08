Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para el finde del 24 al 26 de agosto 2024

Casi se termina agosto 2024, y los animales del horóscopo chino traen sus advertencias para cerrar este ciclo que, además, empieza a dar paso al renacimiento de la primavera. Conocé las predicciones de la astrología oriental para el fin de semana del 24 al 26 de agosto, para aprovecharlo y sacar el mayor beneficio posible.

Signo por signo, predicciones del horóscopo chino para el fin de semana del 24 al 26 de agosto 2024

1. RATA

Tendrán este fin de semana un excelente ánimo, y comenzarán a ver lo que han logrado en el último tiempo. Esto les dará una mejor manera de mirar lo que desean tener y lo que pueden hacer para lograr sus objetivos.

2. BUFALO

No será su responsabilidad si alguien cercano comete un error. Eviten pensar eso y echarse culpas por todo lo que hace y salen mal. Las últimas veces que han cargado con ese peso no fue bueno para ustedes, manténganse alertas.

3. TIGRE

Cuando desean algo, lo quieren y lo persiguen hasta que sea algo real. Por eso, tienen muchas cosas para hacer por delante en este momento para lograr lo que se han prometido. Deben cumplir también las promesas que se hacen a sí mismos.

4. CONEJO

No pueden tener dudas en los próximos días, para evitar los terrores que estas generan. Recuerden bien lo que quieren si las cosas se ponen complicadas, para que todo se dé de la manera en que lo desean. Tengan seguridad.

5. DRAGÓN

No olviden que hay muchas cosas que aprender sobre las personas antes de decir lo que piensan. Estos días, no tomen las primeras apariencias como algo real, ya que será necesario conocer más a quienes les rodean. Buen momento para aprender a poner límites y confiar… o no.

6. SERPIENTE

Las cosas se pueden poner un poco más complicadas en estos días, pero van a tener la posibilidad de lograr algo bueno si se concentran. Siempre es mejor mirar bien el camino y los pasos que vamos dando, para hacerlo con seguridad.

7. CABALLO

No piensen en soluciones todo el tiempo, no siempre son lo más importante por encontrar. La experiencia es la mejor forma de manejar el estrés durante estos días, para ver todo lo que se puede lograr cuando encontramos el camino.

8. CABRA

Saben que muchas cosas le pueden entregar algo bueno, por eso este es un momento de verdad sobre lo que puede conocer y tener en cuenta. El amor propio es algo precioso que puede tener mucha más influencia en sus vidas actuales.

9. MONO

Si no llevan tanto camino recorrido, no podrán ver cuál es la decisión correcta para evitar las cosas malas durante estos días. Tendrán que pensar un poco más en lo bueno que pueden traer las opciones desconocidas, así que elijan las cosas que les levantan el espíritu.

10. GALLO

Deben apreciar más su vida y lo que tienen en ella durante estos días. Lo que tienen en este momento es muy bueno, lo que les va a dar la seguridad de que tienen mucho más por lo que pelear. No olviden las señales a su alrededor.

11. PERRO

Realmente tendrán que prestar atención a lo que viene. Lo que está actualmente en su vida puede resultar muy bien una vez que pongan en su camino las cosas lindas que comenzarán a llegar. Aprovechen para descansar.

12. CHANCHO

Saben hacer muy bien las cosas, por lo que podrán tomar un descanso en estos días. Si no relajan, quizás tengan que enfrentar sus temas de otra manera. Una pausa durante el fin de semana es lo recomendado para que tengan tranquilidad.