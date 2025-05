Elecciones 2025: jueza de Neuquén intimó a los partidos a que elijan sus candidatos en internas

La jueza federal con competencia electoral Carolina Pandolfi intimó a los partidos políticos reconocidos de Neuquén a informar cómo seleccionarán a sus candidatos para la elección del 26 de octubre, frente a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

El objetivo es promover la realización de internas que den espacio a la participación de minorías, pero algunas agrupaciones ya consideran el pedido “impracticable” por lo acotado del cronograma electoral. El plazo para presentar candidaturas vencerá en agosto.

La resolución la firmó el 5 de mayo y dio un plazo de 30 días corridos para que los partidos confeccionen un reglamento electoral en el que se establezca el mecanismo de selección de los candidatos a cargos públicos electivos para ser utilizado exclusivamente para los comicios del 26 de octubre. Pidió que “garantice la participación de las minorías y que asegure que el proceso electoral goce de la debida publicidad”.

Este reglamento no tendrá vigencia permanente, es decir, será solo para las legislativas de este 2025. La resolución la dictó tras una reunión del Consejo Consultivo Partidario donde estuvieron los apoderados de todas las agrupaciones reconocidas en Neuquén.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, si bien el texto de Pandolfi no es explícito en el pedido de internas, fue lo que les manifestó en el encuentro. En particular, para aquellos partidos que no cuentan con un órgano de decisión que garantice una representación territorial del interior de la provincia como es el caso de la Convención el MPN, del Comité Provincia en la UCR o del Consejo Provincial en el PJ, por mencionar algunos.

La magistrada consignó que la Cámara Nacional Electoral, en acordada 37/2025 “estableció que los jueces federales con competencia electoral, deberán adoptar las medidas a su alcance para facilitar la tutela de los principios democráticos que rigen respecto de los partidos políticos de sus respectivos distritos”.

La medida genera inquietud en los partidos, que evaluaron como “impracticable” llegar con los tiempos de una convocatoria a internas en tan corto plazo.

Pandolfi sí dejó una puerta abierta a los partidos al indicar que, en caso de ir a los comicios nacionales integrando una alianza con otras agrupaciones, “se admitirá que la alianza postule candidatos que hayan sido previamente proclamados por alguno de los partidos que la integran” según este reglamento electoral o el mecanismo previsto en sus cartas orgánicas.

La jueza, además, pidió que se prevea en el acta constitutiva de las alianzas una cláusula que defina el modo de integración de la lista de candidatos (provenientes de los distintos partidos).

Esto considerando que, en virtud del “acotado tiempo existente” entre el plazo final para tramitar el reconocimiento de las alianzas y el vencimiento del plazo para el registro de los candidatos, “será imposible llevar a cabo elecciones con el voto directo de los afiliados de los partidos miembros de la alianza”.

En la provincia es posible que vaya en alianza el armado del gobernador Rolando Figueroa, La Neuquinidad, además del espacio kirchnerista que hoy se denomina Unión por la Patria y el FIT Unidad.