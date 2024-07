Signo por signo, las predicciones del horóscopo chino para la primera semana de julio 2024

Empezamos el séptimo mes del año: julio 2024 viene regido por la Cabra según el horóscopo chino, estrenando la energía propia de este animal que forma parte del universo astrológico oriental. Se estima que será un período calmo y neutro, sobre todo en situaciones de geopolítica.

Las predicciones del horóscopo chino indican que julio 2024 será un mes para arreglar muchos problemas, ya que la energía de la Cabra combinada con la del Dragón de madera, que rige el año, puede atraer energía de cambios positivos. Por eso, a continuación, repasamos lo que le sucederá a cada signo esta primera semana de julio 2024. ¡Prestá atención!

Signo por signo: cómo transita la semana del 1 al 8 de julio 2024, según el horóscopo chino

RATA

La Rata se aburrirá de asumir gastos de un hogar o de una relación y esta semana hablará fuerte y claro sobre este tema. Será bueno aclarar que esa incomodidad no impedirá que la relación pueda continuar posteriormente.

BÚFALO

No se enfrenten todo el tiempo con las personas que le rodean. La palabra siempre es mucho más válida que las armas, si en este momento quieren llegar a un arreglo con alguien. Elijan el camino de la razón.

TIGRE

Han resuelto que, durante los próximos días, las cosas fluyan y dejaron de preocuparse más por su éxito. Es que esta semana estarán muy agotados y con muchas cosas en su mente, algo que no les permitirá avanzar de buena forma.

CONEJO

Esta semana dejarán que las cosas decanten un poco en una relación conflictiva. No es bueno tomar decisiones con rabia. No es tiempo para decidir sobre cosas importantes y fundamentales en su vida. Tienen mucho para pensar y meditar.

DRAGÓN

Esta semana usen su creatividad para hacer de su trabajo un lugar mejor. Recuerden que las ideas fluyen por su mente, pero no sirven de nada si no las dejan salir y las ponen en práctica. No se olviden de todo lo que has luchado por llegar a este camino.

SERPIENTE

Deberán enfrentarse a su propia indecisión esta semana, ya que las cosas no estarán tan claras como en otras ocasiones. Nadie desea su fracaso, eviten la paranoia. Busquen la sanidad mental necesaria para enfrentar el día a día.

CABALLO

Atrévanse a mejorar su vida, intentando cosas que pueden significar un gran riesgo. Si están con la preparación física y mental para correr riesgos, entonces no queda más que dar el salto. Lleven su vida por un mejor camino desde ahora en adelante.

CABRA

No guarden rencor, si esta semana se encuentran con personas que no se han portado bien con ustedes. Siempre tengan buenas palabras y buenos deseos para con los otros, hay que evitar que la rabia los domine.

MONO

Tienen los ojos puestos en un objetivo muy bueno, por lo que habrá algo que les dará un impulso mucho mayor esta semana. Es bueno observar las posibilidades que nos da la vida. Busquen nuevas gamas para su vida.

GALLO

Siempre hay razones para ser valientes y para pelear contra lo que nos hace frente. Esta semana descubren sus propias capacidades y van a luchar contra todo lo que les está impidiendo salir hacia adelante. Es bueno que peleen contra los obstáculos.

PERRO

Buscan una forma de atreverse a salir más de la ciudad donde viven y les vendrá muy bien un cambio de aire. Tendrán mucho éxito en lo que se propongan, pero intenten hacer algo para comenzar a atreverse a decir lo que piensan.

CHANCHO

Atrévanse a aceptar sus errores, nada malo podrá pasar y su orgullo tendrá un premio extra. Es bueno tener amor propio, pero ser orgullosos puede llevar a tener mucho sufrimiento en el futuro.