Signo por signo, qué pasara en noviembre 2023 según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

Este noviembre 2023 será el tiempo del Chancho, según el horóscopo chino de Ludovica Squirru, que viene como una ráfaga a sumar a las energías de este año caótico que aún tiene mucho por delante en su último trimestre de acción.

Así lo adelanta Ludovica Squirru en su libro «Horóscopo Chino 2023», de ediciones B, donde la astróloga hace un detallado repaso de lo que sucederá durante noviembre 2023, signo por signo.

Por eso, a continuación, te ofrecemos la información de lo qué le pasará a cada uno de los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru, durante octubre de 2023.

Signo por signo, qué le pasará a cada uno durante noviembre 2023 según el horóscopo chino

RATA

En general, noviembre será un mes desordenado y acelerado, por lo que la Rata necesitará ayuda para concluir los mil y un proyectos y compromisos que haya hecho antes o haya procrastinado hasta ahora. Mucho cuidado. Habrá buenas oportunidades para las Ratas nacidas en 1996, pero las de 1960 podrán tener problemas por dinero.

BÚFALO

El Búfalo tendrá que guardar energía por medio del ejercicio: tener una mejor relación con el cuerpo físico. Necesita dormir mucho, relajar, meditar o hacer ejercicios de respiración. Será de gran ayuda ir a la cama sin haber comido demasiados carbohidratos. A lo mejor tendrá que buscar ayuda profesional.

TIGRE

La energía del Chancho durante noviembre viene acompañada de mucha agua yin: lo hará susceptible a tener premoniciones, buscar asuntos esotéricos y a ponerse nerviosos por cualquier cosa. Lo más recomendable es evitar situaciones y espacios en los que no se sienta totalmente seguro.

CONEJO

El mes del Chancho viene a ayudar al Conejo. Tanto el Chancho como la Cabra estarán tan apaleados por este año como el Conejo mismo. La asociación de estos tres signos ayudará a sobrellevar mejor la influencia de la energía y eso ayudará a controlar todos los problemas que se presenten.

DRAGÓN

El mes del Chancho será complicado debido a que este signo se alía con los signos Cabra, Tigre, Caballo y Gallo, y eso provoca un fenómeno energético que causa pelitos, problemas por culpa del ego, malentendidos con seres amados y silencios prolongados e incómodos que tendrán al Dragón aislado y malhumorado.

SERPIENTE

Es posible que la Serpiente tenga reacciones tempestuosas o impulsivas que podrían meterlas en problemas graves. Para evitar accidentes o roces con la ley es recomendable que no beba ni conduzca, que no confie en desconocidos y, sobre todo, que no se arriesgue en ningún momento, porque aún estando sobria podría meterse en problemas con todo lo relacionado con maquinaria pesada y medios de transporte.

CABALLO

Será mejor que este mes el Caballo se tome vacaciones y se tranquilice. Esta etapa le ayudará a ver qué es realmente importante y qué es solo una carga sobrante que hay que tirar.

CABRA

La Cabra gozará de más fuerza, estabilidad y cercanía con sus emociones y capacidad para planificar a futuro. A pesar de ser inteligentes, su nivel de empatía podría hacerlas blanco de bravucones y necesitará aprender a defenderse.

MONO

Es posible que el ambiente laboral no sea el más propicio para establecer relaciones empáticas e introspectivas para el Mono. Si el medio en el que te movés es muy competitivo, posiblemente estés conviviendo con vampiros emocionales que te drenarán la energía.

GALLO

Este mes para el Gallo será como una montaña rusa de emociones y anécdotas, porque combinados con días tranquilos vendrán días de mucho movimiento y cambios fuertes. Hay riesgo de contraer enfermedades por bacterias y virus, así que tendrá que tener cuidado con lo que ingiere.

PERRO

El mes del Chancho trae mal de amores con un toque de persuasión. Hay peligro de sufrir accidentes y problemas relacionados con la salud cardíaca. Es el mes adecuado para ir de vacaciones, o resolver problemas inmediatos.

CHANCHO

La energía le elevará la necesidad de proteger a su familia y amigos. Puede aprovechar para reparar o mejorar cualquier situación que haya quedado pendiente durante el mes anterior. Podría arrancar con rutina de ejercicios y cambiar hábitos de alimentación.