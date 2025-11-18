Traición en puerta para estos animales del Horóscopo Chino sobre el final de noviembre 2025 

Los últimos días de noviembre 2025 llegan con una fuerte carga emocional en el Horóscopo Chino. Según astrólogos orientales, ciertos animales deberán estar atentos a su entorno, ya que podrían enfrentar engaños, traiciones o deslealtades en el ámbito laboral, afectivo o social.

Este movimiento energético, influenciado por el cierre del mes del Cerdo y el tránsito hacia un nuevo ciclo lunar, genera tensiones, malos entendidos y revelaciones inesperadas. Para algunos signos, será el momento de abrir los ojos, poner límites y escuchar más la intuición que las palabras.

Los cinco animales del Horóscopo Chino que deberán cuidarse

Estos son los animales que deberán mantenerse en alerta:

Serpiente: palabras dulces, intenciones ocultas

Las personas Serpiente podrían enfrentar traiciones vinculadas a comentarios a sus espaldas, envidias o manipulaciones de terceros. En el trabajo, alguien podría querer apropiarse de sus ideas o frenar su crecimiento. Es clave no confiar confidencias a cualquiera.

Mono: alianzas que se quiebran

El Mono podría ver una ruptura de confianza en sociedades laborales, amistades o incluso en temas afectivos. Este periodo revela quién está realmente de su lado y quién solo lo acompaña por conveniencia. Se recomienda no firmar acuerdos apresurados.

Gallo: cuidado con promesas que no se cumplen

Para el Gallo, el peligro aparece en acuerdos y ofrecimientos que parecen brillantes pero esconden condiciones desfavorables. También pueden salir a la luz actitudes desleales de personas cercanas. Es momento de analizar más y reaccionar menos.

Perro: choques emocionales y distancia con alguien importante

Los nacidos bajo el signo del Perro pueden sentir una traición en el plano emocional. Puede ser un amigo, pareja o familiar que oculta información o rompe un pacto tácito. Si bien dolerá, este aprendizaje traerá claridad para comenzar una nueva etapa.

Cerdo: fin de una etapa y corte drástico

El Cerdo podría enfrentar una traición que marque un antes y un después. La recomendación de los astrólogos es no aferrarse al pasado ni tratar de forzar vínculos, porque este cierre viene a abrir nuevas puertas y proteger su energía.

Si bien el final de noviembre puede resultar intenso para estos signos, los especialistas aclaran que esta fase tiene un propósito positivo: mostrar quién es quién, cerrar ciclos desgastados y fortalecer la intuición.