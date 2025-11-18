Predicciones y advertencias de Ludovica Squirru para este martes 18 de noviembre 2025

Este domingo no es un día más. Una poderosa energía kármica, regida por el Búfalo de Tierra Yin, teje el destino. La astróloga Ludovica Squirru revela su predicción clave y advierte sobre qué «no hacer» para iniciar la próxima semana en armonía.

La sabiduría ancestral de la astrología oriental, canalizada por la mirada experta de Ludovica Squirru, nos ofrece una guía fundamental para este martes 18 de noviembre 2025. Hoy, el flujo cósmico está dominado por una combinación mística: el Búfalo potenciado por el elemento Tierra Yin.

¿Qué significa esto? Que la energía del día no está puesta en la acción externa, sino en la sanación interna.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este martes 18 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Metal Yin

Metal Yin Signo regente del día: Conejo.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Búfalo de Tierra

La recomendación clave de Ludovica Squirru: la astróloga alienta a dedicar el día a actividades de sanación y autocuidado, como:

Casarse

Orar/decretar

Concebir

Viajar

Construir

Demoler

Firmar contratos

Hacer negocios

Promocionarse

Inaugurar

Cambiar de lugar la cama

La advertencia: por qué hoy es mejor no forzar el destino. Muchos se preguntarán por el trabajo, las decisiones importantes o los proyectos. La palabra de Squirru es contundente con su advertencia kármica de evitar: