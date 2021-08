Femicidio de Agustina Atencio: hoy declara el novio de la joven de Catriel

Como parte del juicio por el femicidio de Agustina Atencio, esta tarde está previsto el testimonio de Fabio Medina, quien era novio de la víctima. El relato del joven será clave porque tanto la fiscalía como el imputado coincidieron en que se cruzaron cuando Rebolledo y la joven iban camino al río.

Sin embargo, tanto la madre como al hermano de la víctima declararon que Medina no les dijo nada cuando preguntaron por el paradero de la joven, horas después del horario que tenía permitido estar fuera de su casa. Ester le había dicho a Agustina que podía salir hasta las 19.

En su declaración, la madre de Agustina precisó que la joven le pidió permiso para salir con él, aquel sábado 29 de febrero. Por eso se preocupó cuando se lo cruzó horas más tarde por la calle ́y le dijo que no sabía donde estaba Agustina.

“Ella me dijo que se iba a juntar con Fabio. Le dije que a las 19 tenía que regresar a casa. Ella siempre cumplía, pero después me lo crucé y me dijo que no la había visto”, manifestó ayer. Ester también contó que tuvo comunicación telefónica con la joven esa tarde mientras estaba en el río con Rebolledo.

En ese sentido, declaró el hermano Lucas quien se encontró con Fabio y le preguntó por su hermana, pero tampoco le contó. Supo, por comentarios la habían visto junto a un chico en una moto negro “camino al canal”. “Le pregunté a Fabio pero no me dijo nada”, dijo ayer en los tribunales cipoleños.

“Cuando veíamos que pasaban las horas y no aparecía, sentí que algo le estaba pasando. La busqué por todos lados y no la encontraba. En un momento me cansé de buscarla y fui a la comisaría, hice la denuncia. Mi hermana nunca hacía eso”, declaró ayer.

Todos los testigos del entorno de la víctima que prestaron declaración ayer la recuerdan de la misma manera. Como una joven muy introvertida, con dificultades para aprender, pero con mucha voluntad para superarse todo el tiempo.

Su tía Roxana contó que el sueño de Agustina era ser peluquera y que ya habían gestionado un curso en Catriel para que comience a capacitarse.

“Agustina era un ser ingenuo, un ser soñador, un ser muy dulce, ella lo único que quería era cumplir su sueño de ser peluquera. En marzo -2020- iba a empezar a cursar, habíamos hecho todo para que pueda empezar. Tenía 17 años pero era una niña, Agustina era un ser que merecía vivir y cumplir sus sueños”, declaró.