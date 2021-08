Juicio Por jurados: «Agustina no volvió porque Rebolledo la mató»

"Agustina no volvió porque Rebolledo la mató", dijo el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, en el alegato de apertura en el juicio por jurado por el femicidio de Agustina Atencio. El fiscal hizo un recorrido de lo que pasó la tarde del 29 de febrero de 2020 en Catriel.

Precisó que Exequiel Rebolledo, único imputado en la causa, pasó a buscar a la joven en una estación de servicio y se dirigieron a la costa del río Colorado.

Enfatizó que el único propósito del joven era tener relaciones sexuales con la víctima. Incluso reveló que la noche anterior, el 28 de febrero, Rebolledo organizó una fiesta "con un único interés".

"La noche del 28 de febrero hizo una fiesta a la que concurrieron varones y mujeres, amigos y no amigos; Agustina no fue. Exequiel intentó tener algo con las mujeres que estaban en esa fiesta, tenía un interés que no logró, y por eso al otro día la contactó a Agustina y acordó juntarse con ella", manifestó Márquez Gauna.

Señaló Rebolledo la llevó a un lugar oculto y ante la negativa de la joven a tener relaciones sexuales la golpeó en la cabeza y la tiró al río. "Encontramos flotando el cuerpo de Agustina, la última vez que se la vio con vida estaba con Rebolledo", señaló.

Previo al testimonio del fiscal, el juez de juicio Marcelo Gómez dio inicio a la primera audiencia por el femicidio de Agustina Atencio ocurrido en febrero de 2020 en Catriel. El magistrado dio detalles del debate oral y público que por primera vez será con un juzgado popular.

Por su parte, la defensa aseguró que la joven estaba viva cuando Rebolledo abandonó la costa del río Colorado. Juan Manuel Coto señaló que la teoría que esgrimió el fiscal Márquez Gauna no tiene "ninguna prueba" y que el imputado es "inocente"

"No creemos que haya habido un femicidio. Cuando Agustina entró al agua estaba viva. Vamos a poder demostrar lo que no pasó, y lo que no hubo fue una agresión, no hay pruebas, no hay testigos que den cuenta de eso. No los tienen ni los van a tener porque eso no pasó", señaló.

Está previsto que en esta jornada las partes, defensa y querella y fiscalía desarrollen, los alegatos de apertura. El juicio se está llevando a cabo en Cipolletti sin presencia de público, el debate se puede seguir en vivo por YouTube Alegatos de apertura juicio por jurados populares - YouTube



El debate se extenderá hasta el viernes 6 de agosto y está estipulado que 56 testigos presten declaración. Esta etapa del juicio define si la responsabilidad del imputado Exequiel Rebolledo, si resulta penalmente responsable se deberá realizar una segunda instancia para la pena.



El inicio de los alegatos se vio demorado por el problema particular de una de las representantes del jurado. Minutos después el tribunal ingresó a la sala.



La acusación en el juicio está a cargo de Santiago Márquez Gauna, fiscal jefe, y Martín Pezzetta, fiscal del caso, junto con los abogados Marcelo Hertzriken Velazco y Joaquín Hertzriken Catena por la querella, en representación de la madre de la víctima.



La defensa del acusado Rebolledo está a cargo de los abogados particulares María Guadalupe Inaudi y Juan Manuel Coto.