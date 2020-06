Huincul restringe salidas recreativas por circulación comunitaria en Neuquén

En Plaza Huincul se resolvió restringir las salidas recreativas, después del anuncio del gobierno provincial de circulación comunitaria de COVID-19 en Neuquén capital.

El municipio huinculense, a cargo de Gustavo Suárez, había ya adherido a las salidas recreativas diarias. Aunque se hacía hincapié que los vecinos debían cumplir con el uso del tapabocas o barbijo y no mas allá de 500 metros de distancia de los hogares. Cutral Co, en cambio dejó solo tres días.

Sin embargo, ni bien se conoció el anuncio que hizo en la conferencia de prensa el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Salud, Andrea Peve sobre la circulación comunitaria del coronavirus, en la capital neuquina, resolvieron volver atrás con las salidas recreativas diarias.

Se especificó que, a partir de ahora, se autorizarán los "martes, jueves y domingo" y para niños, niñas, adolescentes y mayores de edad, de 10 a 18 horas. Se podrá hacer un paseo, caminata, trote o ciclismo "exclusivamente con fines recreativos, en un radio de 500 metros del domicilio".

Finalmente, se insistió que el domingo está prohibida la circulación vehicular, motocicletas y detenerse en los espacios verdes. Al tiempo que se insistió con el cumplimiento del uso del barbijo y o tapabocas, además de conservar la distancia social.