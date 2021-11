Incidentes, problemas con el streaming y el arbitraje: lo que dejó la eliminación de Cipolletti

Mucha gente de Cipo llegó hasta el estadio de Estudiantes de Río Cuarto. La mayoría se portó bien, otros no tanto. Fotos: Matías Tambone

Más allá de la eliminación por penales de Cipolletti a manos de Chaco For Ever, la tarde dejó varias aristas para repasar por fuera del juego. La cuestión futbolística suele dominar la escena, pero no es lo único que pasa en el Federal A.

En la previa al partido en Río Cuarto, hubo incidentes entre algunos hinchas de los clubes involucrados. También intervino la policía, con la que hubo enfrentamientos.

Los problemas se dieron en las afueras de un hotel de la ciudad cordobesa. El conflicto entre ambas parcialidades se dio por la mañana, con algunos golpes y piedrazos que podrían haber pasado a mayores, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Los fanáticos de Cipo acompañaron al plantel en su camino a la cancha.

Además, el streaming de la productora ‘Match Point’, que cobró 950 pesos para acceder a la transmisión, se cortó a los 30’ del segundo tiempo y durante los penales. El relato adujo que eso ocurrió por un corte de luz ajeno a ellos, pero en los hechos se cobró una fortuna por un servicio deficiente.

Tanto el hecho de jugar en cancha neutral con las dos hinchadas, como la administración de los derechos televisivos y el servicio de streaming, son aspectos para revisar en un torneo que es muy costoso para jugar y también para seguir.

La buena: el árbitro Luis Lobo Medina tuvo una tarea aceptable y no influyó. El partido tampoco dio para que el juez tuviera demasiada incidencia, pero en medio de un clima enrarecido en el ascenso del fútbol argentino en cuanto a arbitrajes se refiere, la actuación del colegiado merece ser mencionada.