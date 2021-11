Cipolletti aguanta el empate ante Chaco For Ever

Pasadas las 17, comenzó el duelo directo por cuartos de final del reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Por ahora, Cipolletti y Chaco For Ever igualan sin goles en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto.

Muchas fanáticos acompañaron al conjunto rionegrino, el único de los zonales que queda en camino en el certamen. Los hinchas ocuparon la cabecera que dispuso el Consejo Federal, que otorgó 2500 entradas para cada club.

El comienzo fue favorable al equipo del norte, que tuvo un par de aproximaciones pero no pudo concretar ni exigir a Facundo Crespo. A Cipo le costó sostener la pelota en el primer cuarto de hora y Raggio saltó desde el banco para pedir orden.

Chaco tuvo varios tiros de esquina y el Capataz tuvo que ponerse el overol para sostener el cero. Nicolás Trecco fue lo más claro en el equipo cipoleño, el que preocupó a la defensa rival.

El árbitro Lobo Medina con los capitanes. Foto: Matías Tambone

A los 25′ Lobo Medina paró el partido para tomar agua y al regreso del parate, Enzo Bruno estuvo cerca con un remate desde lejos que se desvió y se fue al córner.

Chaco dispuso de 8 tiros de esquina en los primeros 32′, hasta que Cipo buscó por izquierda y generó sus primeras dos pelotas paradas, un dato que evidenció el dominio territorial de la formación chaqueña.

Sobre los 37′, Cipo tuvo una muy clara con un centro de Boris Magnago que Juan Pablo Zárate y Maxi Amarfil no pudieron concretar. La pelota salió al lado del palo izquierdo del arquero Canuto, en la primera oportunidad del Capataz.

Chaco For Ever fue superior a Cipo en cuanto al desarrollo del juego fuera de las áreas, pero no generó muchas situaciones más que su rival y el empate le quedó bien al resultado al cabo del primer tiempo.

Para el complemento, Raggio mandó a Damián Jara por Pettinerolli y Magnago pasó a jugar de volante. El DT buscó equilibrar el trabajo en el medio. Además, Maxi López entró por Amarfil en el mismo sector del campo. El principal objetivo del entrenador de Cipo se cumplió hasta los 20′ del segundo tiempo.

Entonces, Chaco tuvo dos llegadas claras. Ibarra avisó con un disparo desde lejos que salió al lado del ángulo izquierdo de Crespo y después el arquero de Cipo evitó el gol con una gran atajada a Díaz.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Manuel Berra y Ezequiel Ávila; Maxi Amarfil, Lucas Mellado, Brian Meza y Fernando Pettinerolli; Nicolás Trecco y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Chaco: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Cristian Ibarra y Emanuel Díaz; Matías Romero y Enzo Bruno. DT: Daniel Cravero.

Cambios: ST, al inicio, Maxi López y Damián Jara por Amarfil y Pettinerolli (C), 12 Lucas Jofré y Leandro Allende por Bruno y Giménez (Ch), 27 Cristian Taborda por Trecco (C),

Árbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Estudiantes de Río Cuarto.