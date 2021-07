Ingresaron a la vivienda de la intendenta de Plottier y robaron dinero en efectivo

Jóvenes encapuchados ingresaron a la casa de la intendenta de Plottier, Gloria Ruíz, y se llevaron dinero en efectivo. La policía trabaja para dar con los responsables del robo.

“Tomamos conocimiento del hecho el lunes a las 4 de la madrugada que habían ingresado a un domicilio, cuando se fue se constató que era el de la intendenta", informó la comisario inspector, Mónica Carrasco, coordinadora de la Zona Sur de la Dirección Delitos.

Amplió que cuando llegaron los efectivos de la Comisaria Séptima a la vivienda ubicada sobre Avenida Roca, "el marido dijo que habían ingresado a la parte del quincho, no en la vivienda principal. que no se había dañado nada y que hasta ese momento no habían registrado ningún elemento faltante".

Luego, cuando se radicó la denuncia "se manifestó que le habían sustraído 25 mil pesos”.

El hijo de la intendenta fue quien advirtió la presencia de personas ajenas a la casa. “Cuando los vio ellos salieron corriendo y se escaparon. Estaban con barbijos y encapuchados. Vio a dos personas en la parte del quincho y ahí le avisó a su papá", señaló Carrasco.

La coordinadora de la Zona Sur de la Dirección Delitos informó que se hizo un relevamiento de cámaras y se observó que merodeaban por la zona cuatro jóvenes en ese horario y "se trabaja para individualizarlos".

Si bien había trascendido que faltaban otros elementos, desde la policía indicaron que el faltante fue solo el dinero en efectivo que estaba en el bolsillo de un saco que se encontraba en el quincho.