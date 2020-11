Instalan nuevos equipos para monitorear el Copahue

El Copahue, el rey de los volcanes de Argentina, los estaba esperando en su trono neuquino. Primero los retrasó la suspensión del vuelo que haría el helicóptero de Gendarmería, en diciembre. Luego, la burocracia que conllevó el cambio de gestión, de Mauricio Macri a Alberto Fernández.

El viaje tenía que hacerse antes que el frío y la nieve tuvieran más fuerza, así que las valijas se pusieron en marcha, pero el coronavirus golpeó al país y volvió el tiempo de espera. Casi un año después de idearlo, finalmente el sábado llegaron a Caviahue (el pueblo que vive al lado del volcán) los expertos que instalarán estaciones a modo de electrodos, para monitorear al monarca.



El Copahue lidera el ranking de riesgo volcánico que elabora el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). El listado no implica un riesgo inminente de erupción, sino que muestra la actividad potencial que va variando con los reportes. El cuarto puesto lo ocupa el Lanín. Luego aparece el Tromen, vecino de Buta Ranquil, en el 12° lugar. Junto a Laguna del Maule y Domuyo son los volcanes elegidos para desplegar la primera red de monitoreo volcánico impulsada por la Provincia.



El alerta técnico de todos esos volcanes es verde, o sea, que no presentan variaciones, a excepción del Domuyo. El gigante del norte neuquino no es parte del ranking porque no era monitoreado, dado que se creía dormido. Un satélite de la NASA, que medía al chileno Nevados del Chillán, descubrió que estaba activo. Se calcula que tiene un proceso inflacionario de 11 centímetros por año, desde el 2014.

El jefe del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García, aclaró que, cuanto antes se instalen los equipos es mejor para los intereses científicos, pero no hay ningún indicio de peligro.



García es parte del equipo que ayer comenzó a trabajar en el Copahue. La misión de ampliar la red Neuquén se extenderá poco más de una semana.



De las 16 estaciones de la red, en esta oportunidad se instalarán cinco que incluyen tres sismógrafos, una GPS , una repetidora y una nueva torre en el nodo, detalló el geólogo. Una vez que todo esté desplegado y conectado, la transmisión que posibilitó la Oficina de Tecnologías de la Comunicación (Optic), permitirá que se controle desde Neuquén y Buenos Aires.



La primera aventura terminará el miércoles 9. Los especialistas esperan volver a finales de enero o comienzos de febrero, para posar sus equipos sobre el Lanín. La próxima parada, sin fecha cierta, será el misterioso Domuyo.

Neuquén lidera el ranking de actividad volcánica

La Provincia y el Segemar ya venían trabajando en conjunto. Por ejemplo, se determinaron los puntos en los que se deberían colocar las estaciones de monitoreo del volcán Domuyo. El párate de la cuarentena puso en pausa las tareas, pero, finalmente, el 8 de noviembre firmaron el convenio que oficializó el vínculo.



El paso siguiente se dio el lunes pasado, durante el acto por el día de la Defensa Civil. El jefe del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), Sebastián García, le mostró al gobernador, Omar Gutiérrez, parte de los equipos que se instalarán en los volcanes.



Neuquén ocupa un lugar destacado dentro de las provincias con volcanes activos, entre las que también se encuentran Río Negro, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz. El más llamativo, ahora, es el Domuyo, porque no se sabía que estaba activo.



Un equipo de unas10 personas trabajará durante 10 días para dejar en funcionamiento las “estaciones multiparámetros”. Se destinaron tres, cada una conformada por un sismógrafo, un GPS y una cámara. Si bien se podrá informar de manera diaria, habrá que recolectar datos durante un año para confirmar que “crece” 11 centímetros anuales y, de ser así, cuáles son los motivos.