Intendente de Loncopué: "Fuimos el hazme reír y ahora queremos aportar a la ciencia"

Walter Fonseca, el jefe comunal de Loncopué, la primera localidad de Neuquén con circulación por conglomerado de coronavirus, confirmó que está por finalizar el estudio que Nación realiza allí. Hasta el momento todos los testeos resultaron negativos.

"Fuimos el hazme reír y ahora queremos aportar a la ciencia", dijo Fonseca al programa Con Vos A Diario de la radio de RÍO NEGRO. Se refirió así al inicio de los contagios producto de una reunión social que terminó con el primer brote en la provincia.

El estudio que se realiza en Loncopué es uno de los cinco que el área de Salud nacional lleva a cabo en el país. Se busca conocer si hubo más personas infectadas y que no presentaron síntomas. Los testeos, que tiene resultados inmediatos, son voluntarios y terminarán esta semana.

"Estamos muy contentos y creemos que vamos a superar las expectativas planteadas. Hasta el momento no se detectaron casos positivos", indicó Fonseca y agregó que los análisis finalizarán esta semana.

Destacó la responsabilidad de los vecinos para superar la crisis sanitaria del covid-19 e instó a "no bajar los brazos porque esto no terminó. Ojalá no volvamos a caer porque el pueblo sufrió mucho".

"Si en algún momento caímos por alguna irresponsabilidad, supimos levantarnos y llevar adelante las responsabilidades", destacó el jefe comunal de Loncopue.

Hasta el momento participaron del estudio unos 400 vecinos y se espera que puedan sumar más. Los testeos, que buscan cubrir el 10% de la población, se extenderán hasta mediado de esta semana y son informados inmediatamente a los participantes. Las conclusiones finales no tienen fecha de publicación.