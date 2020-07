Más de 100 personas en el estudio de defensas contra coronavirus en Loncopué

Más de 100 vecinos de Loncopué se acercaron al gimnasio municipal para sacarse una duda y, así, colaborar con un estudio que se realiza en todo el país: ¿tuvieron coronavirus y no lo supieron?. El objetivo es conocer el alcance real que tuvo la enfermedad en la localidad, que en abril tuvo transmisión local por conglomerado. Esta fue la mayor evidencia de contagios que había tenido hasta ese momento Neuquén, que actualmente tiene a su capital bajo el estatus de transmisión comunitaria, o sea, que se desconoce el origen de la circulación.

Según se informó desde el Municipio que en esta primera jornada, unas 120 personas habían realizado el test serológico, que es el mismo que se usa para medir la glucosa en la sangre. Un simple pinchazo en el dedo para extraer una gota de sangre permite saber si el vecino estuvo expuesto al coronavirus hace más de 15 días.

Esto no significa que la persona tiene la enfermedad, aspecto que se explica en los folletos que se entregan a quienes llegan al gimnasio, sino que detecta anticuerpos. Estos testeos se realizan porque, a veces, no se manifiestan síntomas, por lo que algún vecino puede haber tenido coronavirus sin saberlo.

Los anticuerpos no demuestran que las personas no pueden volver a contagiarse, sino que ya estuvieron expuestas. "Este virus es aún muy nuevo y todavía no entendemos bien cómo se comporta nuestro cuerpo frente a él", se resaltó en los folletos. Justamente por eso es que se sumó a Loncopué en este estudio, con la intención de conocer mejor cómo se transmite. También se estudiará a un grupo de personas seleccionadas por encontrarse a 200 metros de distancia de la casa de los pacientes confirmados.

En Loncopué, los vecinos que querían colaborar con el estudio tuvieron que acercase al gimnasio municipal. (Gentileza).-

Para poder acceder a este tipo de estudio tienen que existir algunas características poblacionales particulares, como tratarse de localidades con menos de 10 mil habitantes y en las que haya habido circulación por conglomerado o comunitaria. Dado que en Loncopué hubo circulación por conglomerado y cuenta con entre 7.500 y 8.000 mil habitantes, cumple con los requisitos para ser seleccionada y estudiada. Ya se sumaron otras provincias como Tierra del Fuego, Buenos Aires y Río Negro.

El estudio comenzó este miércoles y continuará hasta el martes de la próxima semana, a excepción de sábado y domingo, de 9 a 14.