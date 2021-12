Intento de femicidio en Centenario: se entregó el agresor que era intensamente buscado

Juan Antonio Mercau, el hombre que disparó a su ex pareja en Centenario y luego se dio a la fuga, se entregó esta tarde en la dirección de Seguridad Personal de la Policía de Neuquén en compañía de su abogado, el ex juez Marcelo Muñoz. Fuentes del Ministerio Público Fiscal aseguraron que mañana se realizará la audiencia de formulación de cargos.

Mercau Tiene 51 años y era intensamente buscado luego del intento de femicidio realizado el lunes 29 de noviembre, en una vivienda del barrio Sarmiento. El hombre fue hasta la casa de su expareja, apoyó el arma en la cabeza a la mujer y presionó el gatillo. También apuntó al hermano de la mujer, pero no pudo herirlo.

La víctima permaneció una semana internada , fue intervenida quirúrgicamente para retirar el proyectil de la cabeza y logró su recuperación.

Mercau abandonó la camioneta Toyota Hilux blanca en la que se trasladaba y no se supo de su paradero hasta que apareció por su voluntad en la dependencia policial.

El hombre fue declarado responsable el 26 de agosto pasado del abuso sexual de una de las hijas de la mujer que intentó matar.

La sentencia por los hechos los cometió en varias ocasiones en el año 2019,fue por un acuerdo pleno de responsabilidad. Mercau admitió haber cometido el delito, y se lo condenó a la pena de tres años de ejecución condicional bajo ciertas pautas de conducta.

Como medida de coerción también le fue impuesta una prohibición de acercamiento a 200 metros o menos del lugar en que se encuentre la víctima.

El intento de femicidio causó la indignación de vecinos, vecinas de la localidad. El pasado 3 de diciembre se realizó una marcha para exigir justicia y pedir explicaciones en la Comisaría Quinta.

Allí mencionaron que la mujer había ido a la comisaría a denunciar una situación de violencia por parte del mismo agresor y no pudieron tomarle la denuncia porque no había un oficial de turno. Otras mujeres que integraban la protesta cuestionaron que no fueron bien tratadas las mujeres que se acercaron a las sedes policiales a radicar denuncias por violencia de género.