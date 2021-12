Piden justicia en Centenario tras un intento de femicidio

Vecinos, vecinas, organizaciones sociales y sindicales de Centenario realizaron una manifestación esta tarde para exigir justicia por el intento de femicidio de una mujer de 40 años, en el barrio Sarmiento. Pese a la lluvia que imperaba en ese momento, una nutrida cantidad de manifestantes acompañaron el relamo.

La convocatoria fue anunciada a partir de las 17.30 en la Plaza de los Pioneros y marcharon hasta la Comisaría Quinta, situada en el casco viejo de la localidad.

El comisario a cargo de la dependencia permaneció en el ingreso, en compañía de otros efectivos y se mostró predispuesto a dialogar y escuchar el reclamo de los manifestantes.

Según detalló el portal Centenario Digital, familiares de la víctima mencionaron que la mujer había ido a la comisaría a denunciar una situación de violencia por parte del mismo agresor y no pudieron tomarle la denuncia porque no había un oficial de turno. Otras mujeres que integraban la protesta cuestionaron que no fueron bien tratadas las mujeres que se acercaron a las sedes policiales a radicar denuncias por violencia de género.

Juan Antonio Mercau le disparó a su expareja en Centenario y luego se dio a la fuga. Tiene 51 años y es intensamente buscado. La mujer fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, con pronóstico reservado en el hospital Castro Rendón. Mercau fue declarado responsable el 26 de agosto pasado del abuso sexual de una de las hijas de la mujer a la que baleó en el parietal izquierdo, a la altura de la sien. Su camioneta fue encontrada en Vista Alegre sin poder dar con su paradero.

Foto: Oscar Livera

