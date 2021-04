Investigan a un estudiante de Formosa que aprobó ocho finales universitarios en quince días

El curioso y óptimo rendimiento de un estudiante de la licenciatura en Nutrición, de la Universidad Nacional de Formosa, llamó la atención de las autoridades institucionales y se abrió una investigación federal. Sucede que el muchacho, de nombre Miguel Villamayor, superó ocho finales prácticamente seguidos, en la modalidad libre.

La libreta del muchacho indica, según analizaron los titulares de la UNAF, que se presentó a rendir entre el 14 y el 30 de diciembre pasado, sin cursar con regularidad en los últimos tres años, y aprobó una seguidilla de ocho finales de la carrera.

"No diría que es imposible, pero casi. Lograr una seguidilla de exámenes en condición de libre no es usual. No tenemos registro estadístico de algo similar", declaró el rector Augusto Parmetler a Infobae.

Cabe aclarar que cada examen libre en la universidad cuenta con dos instancias: una escrita que, de aprobarse, habilita a una oral. Según el registro académico, Villamayor superó todas las instancias de manera óptima.

Incluso, sus pares también sospechan del accionar: en un video que se viralizó de la mesa de uno de los finales, las docentes bromean sobre la nota que se sacó en el escrito (100 sobre 100) después de no haberlo visto cursar en los últimos años.

"Todavía falta una investigación y hay que dar el derecho a réplica, pero todo indica que pudo haber habido una asociación entre docentes y alumno", agregó Parmetler.

Entre las pruebas, se sumó además un examen de Economía Alimentaria, donde el muchacho prácticamente no pudo responder a ninguna de las preguntas de la instancia, e igualmente obtuvo un 6 como calificación.

Finalmente, la denuncia fue promovida por un compañero de carrera, quien se presentó ante al Juzgado Federal Nº2 de la ciudad de Formosa e incorporó fotos, documentos y 20 horas de video que reflejan una presunta asociación ilícita que involucra entre 8 y 10 docentes y no docentes dedicada al “tráfico ilegal de materias y calificaciones”.

Las principales sospechas apuntan a que Villamayor es referente de la agrupación "Opción Universitaria Salud", que responde al vicegobernador Eber Solís. "Hubo una orden de arriba para aprobarlo rápidamente y que pueda ser consejero estudiantil", indicaron testigos.

En este contexto, la máxima autoridad de la institución educativa se puso a disposición de la Justicia y adelantó que, si se detecta alguna irregularidad, se presentará como querellante.

En tanto que dentro de la universidad se abrió un sumario administrativo a los docentes involucrados, que los podría llevar a un juicio académico y a su exoneración. Además, se anularían los exámenes del joven.