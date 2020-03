Jaguares y una dura caída ante Sharks en Sudáfrica

Los argentinos no tuvieron una buena tarde en Durban. (Foto: @Jaguares)

Jaguares no estuvo inspirado en su visita a Sharks en Durban y perdió por 33 a 19 en el cierre de su paso por Sudáfrica en la sexta fecha del Súper Rugby.

La franquicia argentina fue superada por los locales desde el comienzo. Los sudafricanos sacaron ventaja rápido ya que a los 10' ganaban 12 a 0 con dos tries y una conversión.

Los dirigidos por Gonzalo Quesada respondieron a los 17' con un try de Santiago Carreras tras una gran pase con el pie de Joaquín Díaz Bonilla.

Andre Esterhuizen volvió a apoyar para Sharks y Curwin Bosch, impecable con el pie, metió un penal. Joaquín Tuculet achicó diferencias antes que termine la primera mitad.

El 22-12 todavía lo mantenía en partido pero los sudafricanos no tardaron en liquidarlo. En 11 minutos acertó dos penales más a través de Bosch y un try de Kerron van Vuuren. A cinco del final, Sebastián Cancelliere maquilló el resultado con un nuevo try.

Jaguares, que quedó tercero en la tabla de la conferencia sudafricana, volverá al país para preparar el cruce con Highlanders del próximo sábado 14. Una semana después volverá a ser local ante Stormers, ambos en cancha de Vélez.