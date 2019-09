Javier Malosetti & La Colonia: tres conciertos de fin de semana

Tiempos raros estos que vivimos. Los músicos salen de gira para presentar discos que aún no editaron. O sí, pero no como antes. Cuelgan sus canciones, de una por vez, en las plataformas de streaming, luego las (re)unen en un formato antes conocido como disco. Algo de esto le pasa a Javier Malosetti. El bajista tocará este viernes por la noche en CC Distrito junto a La Colonia (ver aparte), el trío con el que grabó diez canciones que irán editando de manera digital. Malosetti & Cía se presentarán este sábado, a las 22:30, en la Feria del Libro de Neuquén; y el domingo, a las 20, en el Camping Musical de Bariloche (ver aparte).



El trío de teclados/bajo/batería + voces, que Malosetti conforma junto a los magníficos Milton Amadeo, el pianista, y Tomás Sainz, el baterista, pondrá en escena un show con canciones que iremos conociendo, de una por vez (y por mes), a través de las plataformas digitales. La primera de ellas se editará el 21 de septiembre”

Acerca de los shows que veremos en la región, Malosetti, vía telefónica nos adelantó que lo que veremos y escucharemos son el adelanto del disco que ya grabaron y irán soltando de a poco, como marca la época. Cuando estén todas publicadas allí, recién entonces sacarán el famoso disco. “Viste cómo cambiaron las cosas ahora”, reflexiona el músico que por muchos años y en distintas etapas, fue bajista de Spinetta-. “No sacás un disco, sacás de a canciones. No termino de entenderlo, pero me subo. Yo sigo pensando en el disco como si fuera u show, no? Primer tema, segundo tema… Vamos a sacar de aun tema por mes y son diez canciones, por lo que imagino que el disco físico saldrá a mediados del año que viene”.

Así las cosas, los conciertos en la región serán adelantos, acaso exclusivos, de los temas originales compuestos por este trío. Aunque advierte que hay algún que otro homenaje “en modo fan”. El sonido de esas canciones, y por ende de los shows, están atravesados por el soul, el blues, el jazz, música negra y una energía “más parecida al rock que a otra cosa”.



Sobre los shows en la región, con escenarios bien distintos unos de otros, Malosetti se compara con una obra de teatro que sale de gira, con un espectáculo predeterminado más allá del lugar donde se presenten, con las misma pausa, la misma dinámica. Pero sugiere algo más: “Nosotros no somos músicos demasiado solemnes tampoco. Nuestra música es un jazz para nada ortodoxo, es una cosa mucho más energética. El jazz es, a veces, un poco críptico, lo disfrutan pocos y el resto está mirando el reloj. No es nuestro caso porque hacemos música con un perfil mucho más popular”.

Acerca del modo de componer estas canciones, Malosetti citó para explicarse: “hay que arrancar aunque sea con ideas malas (risas). Si uno se pone a esperar a las musas lo más probable es que lo único que llegue sea una muzza grande (risas) Y es probable que la musa inspiradora no llegue nunca. Me pongo a pensar en qué canción puede faltar, pienso en el repertorio que estamos tocando y qué sería bueno hacer para que cambie un poco y suene distinto. Está con nosotros Tomy Sainz, que es un verdadero genio de la batería y que tiene mucho que ver en todo esto. Yo compongo pensando en cómo lo tocaría él. Hace tiempo que compongo y ya casi no concibo mi música que no esté interpretado en la batería por él”.

Lo que tenés que saber

Este viernes

Lugar: CC Distrito (Av. Roca 502), de Roca

Hora: 21.

Entradas: $600, en Hey Jude Instrumentos (Italia 1542).

El sábado

Lugar: Ferial del Libro de Neuquén. Auditorio Irma Cuña.

Hora: 22:30.

El domingo

Lugar: Camping Musical (Vivaldi 1000, altura Av. Bustillo km 25, Llao Llao), Bariloche.

Hora: 20.

Entradas: $700 Generales y $600 socios de CMB. Anticipadas en Andino Fotografía; Don Mariano y Morena Llao Llao. También estará disponible minutos antes del concierto en boletería de Camping Musical Bariloche.