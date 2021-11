Javier Parisi trae a Neuquén su impactante recreación de John Lennon

«¡Javi, sos igual a ese!»

El comentario arrancó carcajadas entre los amigos reunidos alrededor de un metegol, en un bar de Lanús. Javi levantó la vista y lo que vio en la pantalla del televisor puesto sobre una heladera fue un video de “Something”, de Los Beatles, su banda preferida desde que tenía ocho años.

Pero, ¿quién era esa a quien Javi tanto se parecía? Era John Lennon. Javi, como el resto de sus amigos, también se rio. Sin embargo, aquella humorada fue el comienzo de algo que nadie imaginó hasta dónde llegaría. Ni siquiera Javi.



Javi es Javier Parisi, conocido popularmente como “el John Lennon de Lanús”, como si se tratara de una ocurrencia de Diego Capusotto y Pedro Saborido, al estilo de Jesús de Laferrere. Pero, a diferencia de Jesús de Laferrere, que sí es una ocurrencia del actor y su guionista, el John Lennon de Lanús es una brillante interpretación actoral y musical de un artista con reconocimiento internacional, sobre todo en Londres y Liverpool, la cuna beatle.

Parisi llega a Neuquén este jueves para presentar “A John Lennon Fantasy”, a las 21:30, en el Casino Magic (ver aparte), junto a Damián Mahler, pianista y director musical del espectáculo, y a una banda de rock clásica para recrear la música de Lennon en sus etapas beatle y solista.

El show es, como su nombre lo indica, una fantasía, la de ver a John Lennon sobre el escenario. O más aún, a John Lennon en un escenario de Neuquén. Parisi recrea también visualmente la figura del autor de “Imagine” a partir de vestuarios característicos del músico y sus respectivas estéticas, además de su evidente parecido físico.

En una extensa entrevista telefónica Javier Parisi habló con Río Negro sobre el espectáculo que traerá a Neuquén, de cómo fue apareciendo la figura de Lennon en su vida y de su experiencia en Inglaterra, en 2019, que incluyeron actuaciones en un musical y en el mítico The Cavern y una relación muy especial con parte de la familia Lennon.



Con Mahler al piano y la banda de guitarra, bajo y batería detrás, Parisi propone un recorrido por la historia musical de Lennon, desde sus canciones más destacadas con The Beatles hasta las que conformaron su etapa solista, con diferentes cambios de vestuario que tiene que ver con la personificación de Lennon.

Serán cuatro cambios de vestuario que permitirán ver al Lennon de “Imagine”, al del concierto de 1972 en el Madison Square Garden con la chaqueta militar, al de la icónica remera blanca de New York City, de jeans y pelo más largo y el de los años de la Beatlemanía.



El setlist y los respectivos vestuarios no suceden de manera cronológica porque la idea del espectáculo es la de un Lennon de gira: Parisi juega a cómo sería una lista de temas de un Lennon de gira.

A partir de su interpretación, que supera lo estrictamente musical, propone la fantasía de que Lennon vino a la Argentina para ofrecer un espectáculo. Porque, según Parisi, esa era la fantasía del propio Lennon.

“En 1980, Lennon tenía la fantasía, una vez terminados los shows de presentación de Double Fantasy -su disco de ese año y para mí su obra maestra- de salir de gira y venir a Sudamérica, a la Argentina, Brasil. Y en su cabeza, en ese momento -esto me lo contó una persona que conocí en Inglaterra, un brasileño que tuvo la oportunidad de traerlo- estaba la idea de reunir a Los Beatles”, revela Parisi. “Mi espectáculo propone jugar también con ese sueño, esa idea que él tenía, un poco como luego hizo Paul McCartney, de dar shows por el mundo tocando canciones solistas y de Los Beatles”.

Pero el asesinato de Lennon, el 8 de diciembre de 1980, a manos de Mark David Chapman, ni siquiera le permitió presentar aquel celebrado disco que había marcado su retorno a la música luego de cinco años de reclusión hogareña.

La conexión de Parisi con Lennon comenzó mucho antes de aquella especie de epifanía en un barcito de Lanús. Nacido en el año de la muerte de Lennon, Javier tenía 8 años cuando descubrió a Los Beatles. En el living de su casa pasaban por la tevé de la familia Parisi la publicidad de un programa de Pinky sobre la década del 60 y lo que sonaba como cortina era la canción “Anochecer de un día agitado”. Javier pregunté quiénes eran y su hermano le dijo que eran Los Beatles. Y desde ese momento todo fue Beatles. Le pidió a su madre estudiar guitarra, quería saber todo sobre la banda de Liverpool: su música, su idioma, su historia, todo.



“Me dicen ‘ah, hacés esto porque te parecés’, sí, me parezco, pero ahora, porque esto empezó cuando tenía 8 años sin ningún parecido físico. Lo otro fue un largo de proceso de estudio y aprendizaje”, sostiene Parisi.

De vuelta al Javier Parisi de 17 años, reunido con amigos en un bar de su Lanús natal y el parecido físico con Lennon. Pero, ¿de qué parecido hablamos y a cuál de todos los Lennon? Porque los parecidos surgen de ciertas características en el rostro. En el caso de Parisi, la nariz y cierta palidez sostenida por una fisonomía ósea. Y el pelo, que, como él mismo dice, le dan un marco a la cara. Y el marco que le dio el pelo de sus 17 años era el de un Lennon de fines de los 70, el de Abbey Road. A partir de ahí, Parisi abrió el juego a los otros Lennon.



A los 20, formó The Searchers, una clásica banda tributo. Fue allí donde comenzó a perfeccionar no sólo los aspectos musicales de Lennon, sino todas las aristas que hacen a la interpretación de un rol.

En 2016, para sorpresa de Parisi, empezaron a llamarlo desde Inglaterra y fue cuando tuvo la certeza de que lo que hacía no sólo era bueno, sino que podía ser aún mejor. Y fue en ese momento cuando comenzó a enfocarse en la figura de Lennon porque era de Lennon el modo en que en Inglaterra estaban interesados en él.

Un Lennon «granate». Javier Parisi en el parque de la casa de Helen Anderson, amiga de la adolescencia de John Lennon y diseñadora de parte del vestuario del músico.



“Imaginate que te llegue un mail de la BBC”, aún se sorprende Parisi. “Habían llegado a mí a partir de nuestros videos en YouTube. Empezamos a trabajar en un proyecto de ellos que era un especial de fin de año con distintos artistas de distintos países del mundo recreando a otros artistas. Finalmente, no se dio porque la distancia no me permitía llegar a tiempo y lo terminaron haciendo sólo con artistas ingleses”.

Sin embargo, aquel proyecto frustrado le abrió las puertas a otros dos proyectos ingleses que sí se concretaron. “Al año siguiente llega la propuesta de la primera banda inglesa tributo a Los Beatles y empezamos trabajar por Skype. Ese mismo año surgió la posibilidad de protagonizar “This Girl, The Cynthia Lennon Story”, el musical británico que recrea la primera gran historia de amor de John Lennon l estrenada el 21 de agosto de 2019 en The Hope Street Theatre de Liverpool, en el marco de la International Beatle Week. En esa obra Parisi interpretó a un Lennon inédito para él, un Lennon de 17 años.



La persona que lo propuso fue nada menos que Helen Anderson, amiga de la adolescencia de Lennon y diseñadora de la célebre gorra de cuero que el músico usó en los años de la Beatlemanía. Parisi la contactó por Instagram para consultarle por la gorra. La diseñadora –que en su página web tiene una sección dedicada a remeras con la imagen de Parisi- le envió una con la que Parisi se fotografió. Subió la imagen a su propio Instagram y la respuesta de Anderson –que impactó al argentino- fue inmediata: “¡Es increíble cómo te parecés a mi amigo! Así fue que el propio Julian Lennon –hijo de John y Cynthia Powell- comenzó a seguir a Parisi en redes y a ponerle likes a todo lo que hacía sobre su padre.

Lo que Julian Lennon vio de mí, destaca Parisi, fue un trabajo artístico alrededor de la figura de su padre. El me dijo: ‘Vos estás acá no porque sos un loco que te crees Lennon las 24 horas, porque a Lennon lo mató un loco, vos sos Javier, alguien que cuando lo tenés que recrear a Lennon traes a tu Lennon y cuando ya terminó la recreación está Javier Parisi hablando con nosotros’. Entonces, ellos ven un hecho artístico”.

Este hecho artístico, dice Parisi, es el de impersonator, que no tiene traducción al español, y no se trata estrictamente de ser imitador. Y que en Estados Unidos es una carrera dentro de la actuación que requiere entrenamiento vocal, clases de baile y de actuación.



La productora de Julian Lennon contactó a Helen con Mike Howl, un director de musicales que planeaba contar la historia de su madre Cynthia para que los asesorara sobre los años jóvenes de John y además se hiciera cargo del vestuario. Helen aceptó el desafió, pero además propuso a Parisi para interpretar a Lennon. Durante varios meses llevó adelante un casting de manera de remota hasta que la propia Helen le confirmó que el papel del joven Lennon era suyo.

A mediados de 2019, Parisi viajó a Inglaterra para comenzar a trabajar en su personaje, pero sobre todo para perfeccionar el scouse, acento característico de Liverpool. Y en esas circunstancias fue que conoció a parte de la familia Lennon, a Julia Baird medio hermana de John (ambos tienen a la madre en común) y al propio Julian, con quienes convivió durante tres meses.

De civil. Javier Parisi durante la filmación de «Lennons», de José Cicala, que estrenará el año próximo.



“Un día se acerca Julia, quien es directora de The Cavern, a tomar el té en casa de Helen, y me dice que iba a hablar para que sea artista residente de The Cavern para el verano inglés. Para mí fue una experiencia increíble tocar ante gente de todo el mundo porque Liverpool y The Cavern son un punto turístico mundial. Todos los fotógrafos me pasaban sus tarjetas porque me querían fotografiar en lugares emblemáticos de la ciudad”, cuenta Parisi.

Trabajó en Inglaterra desde junio a septiembre de 2019, pero tuvo que volver porque “en Argentina había que pagar las cuentas” (risas). Los planes de Parisi para 2020 incluían una gira europea de 18 shows que –ya imaginarán por qué- se canceló. De hecho, en la página web de Javier Parisi aún aparece la gira, pero con la palabra “pospuesto” al lado de cada uno de los shows.

“Hay un antes y un después de haber viajado a Inglaterra”, sostiene Parisi, hoy de 41 años. “Pero siento que el que viajó a Inglaterra no fue el Javier de 38 años sino aquel chico de 8 que descubrió a Los Beatles por televisión. Yo sentí que era ese chico el que había viajado”.

Lo que tenés que saber

Dónde y cuándo: este jueves, a las 21:30, en el Casino Mágic (Planas 4005, Neuquén).

Entradas: PLATEA A (fila 1 a 11: $ 3.000 + gastos.

PLATEA B (fila 12 a 17): $ 2.500 + gastos.

Punto de venta: www.eventpass.com.ar.