Jesús Escobar espera mejorar los resultados obtenidos en las PASO

El candidato a diputado nacional por la fuerza Consenso Federal, Jesús Escobar se esperanzó esta mañana con mejorar los números obtenidos en las PASO. Destacó la consolidación de la democracia en la sociedad y en la dirigencia política.

Escobar emitió su voto hoy a las 9 de la mañana en la escuela 348 del oeste de Neuquén. El candidato expresó que su espacio político, que lleva como candidato a presidente a Roberto Lavagna, va a mejorar en sus números y afirmó que la lista va a ser "uno de los dos espacios que va a crecer".

En las primarias, Escobar sacó el 5,05% de los votos y ubicó en el quinto lugar detrás del FIT. Cabe aclarar que en estas elecciones Neuquén solo podrá incluir dos diputados en el Congreso de la Nación.

Luego indicó que sus expectativas son que tras las elecciones "y en los próximos tiempos sean mejores para todos los argentinas y argentinas, que en los últimos años, diría que ocho años, no la han pasado bien. En especial los sectores más vulnerables, sería muy bueno que los tiempos por venir les cambiarán las condiciones económicas ", manifestó.

En cuanto a las elecciones y el contexto político hay en distintos países de la región, el dirigente explicó que existe un avance "importante de nosotros como sociedad y también por parte de la dirigencia política, que paulatinamente podamos ir resolviendo las diferencias que tenemos en el terreno democrático. Todas las opciones políticas de izquierda, derecha y demás, uno los puede observar claramente dentro de la democracia".

"Uno puede no estar de acuerdo con un programa económico y demás, pero se ha consolidad el proceso argentino y me parece saludable, eso me parece una construcción colectiva que hemos ido haciendo año a año desde el 83", finalizó.