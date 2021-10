Juan Pablo Zárate, goleador de Cipolletti: ''depende de nosotros terminar lo más arriba posible''

La temporada de Cipolletti hasta ahora ha sido muy destacable. No solo por los resultados, sino por el juego que ha mostrado en la mayoría de los partidos, en medio de un Federal A siempre exigente.

El formato de torneo, con 30 fechas para clasificar, los dos ascensos para 31 equipos y la dificultad que históricamente acarrea el fútbol del interior, explican la importancia de esta campaña.

Las palabras tendrán su reflejo (o no) cuando lleguen los playoffs, momento en el cual cada equipo deberá mostrar sus mejores cartas. Las ganas de ascender no se fundamentan en la historia sino que tienen su argumento en el presente, con un plantel y cuerpo técnico que dieron la talla a lo largo del campeonato.

El empate 1 a 1 ante Sol de Mayo en el duelo rionegrino dejó gusto a poco, como había pasado en las últimas presentaciones en la Visera. ‘‘Nos queda una sensación de amargura, el objetivo era ganar, nos empatan por una desconcentración. Tenemos que seguir preparándonos, depende de nosotros terminar lo más arriba posible y jugar el primer cruce de local’’, contó Juan Pablo Zárate a Río Negro.

El ‘9’ es el goleador de Cipo y del campeonato. Marcó el tanto del Capataz, que no pudo sostener la victoria. ‘‘Fue un partido duro, el primer tiempo lo dominamos por completo. El segundo estaba tranquilo, no nos habían generado situaciones claras para empatar. Nosotros tuvimos alguna y no lo pudimos cerrar’’, agregó sobre el cotejo ante Sol.

⚽️ El gol del “Tanque” Zárate para la victoria parcial de Cipolletti 👏🏻👏🏻#VamosCipo! ⚫️⚽️⚫️#ElMásGrandeDeLaPatagonia pic.twitter.com/BPMhw9Dt7U — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) October 24, 2021

En cuanto al rendimiento en esta parte del certamen comentó: ‘‘Nos han costado los últimos tres partidos, nos han hecho goles más por errores nuestros. nos pasa por desconcentraciones muchas veces con los partidos controlados. Igual seguimos ahí arriba en un torneo muy difícil con rivales duros’’. Al mismo tiempo advirtió: ‘‘Lo más importante es que el equipo termine bien, a pesar de los goles que hice me queda esa sensación de amargura’’.

El próximo sábado, Cipo visitará a Deportivo Madryn, que se aseguró el primer lugar de la zona 1 y jugará la final por el primer ascenso, por lo que puede guardar jugadores. Al respecto, el delantero afirmó que ‘‘Madryn igual tiene para armar dos equipos de calidad, los que jueguen lo van a querer hacer de la mejor manera para demostrar que pueden ser titulares. Nosotros tenemos que ganar así clasificamos a la Copa Argentina y nos aseguramos ser locales en la primera llave’’.

Así festejó Zárate para Cipolletti el último fin de semana. Fotos: Juan Thomes

Cabe recordar que del 2° al 8° de cada zona pasan a los playoffs por el segundo ascenso, donde la primera eliminatoria se jugará en cancha del mejor ubicado. Todos los duelos serán a un solo partido, pero de cuartos en adelante irán en terreno neutral. A falta de una fecha para conocer su posición de cara a los mano a mano, la ilusión de Cipo está intacta.