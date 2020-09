Juana Rouco Buela, una militante de lo social

La intensa y consecuente vida de la anarquista Juana Rouco Buela da cuerpo al documental “Juanas-Mujeres Bravas”, primera película en solitario de Sandra Godoy que tendrá su estreno hoy, a las 18, por Cine.ar y que en su recorrido tiende puentes con el presente porque, dice su directora, “esta marea actual es posible porque hubo muchas Juanas antes”.

“A medida que fui investigando me fui dando cuenta que esto que se imponía de que siempre estábamos empezando, viene desde hace mucho. Que nuestro reclamo, nuestra lucha por la emancipación tiene antecedentes muy potentes y al hacer el documental me fui descubriendo en mi propio feminismo”, asegura Godoy en charla con Télam.

El filme se basa en el relato autobiográfico de Juana Rouco Buela (Madrid 1889-Buenos Aires 1969) que se publicó en 1964 y que revela la participación de las mujeres en luchas obreras como la huelga de Inquilinos en 1907 y la de los Talleres Vasena en 1919, en las que tuvo activa participación.

Su compromiso político le deparó ser reportada varias veces debido a la aplicación de la Ley de Residencia y en esos viajes de ida y vuelta formó parte de protestas obreras en Brasil y Uruguay. Publicó el periódico Nuestra Tribuna, escrito y dirigido por mujeres.

La recorrida por la vida de esta encendida militante se apoya en la autobiografía interpretada hondamente por la actriz Mónica Cabrera y el filme suma atractivos elementos más allá de los testimonios de quienes la conocieron en los centros anarquistas y de sus nietas Ruth y Diana, entre más.

“Intenté plasmar en la película el impacto y la conmoción que me produjo la autobiografía de Juana donde ella relata en primera persona hechos que cambiaron nuestro presente y que Mónica interpreta maravillosamente”, resalta la cineasta.

Juana Rouco Buela.

“Juanas” cuenta con dirección de sonido de Horacio Almada, los dibujos animados de Adrián Anarella y variaciones del himno anarquista “Hijos del pueblo” a cargo del músico Pablo Grinjot.

Godoy también subraya que a pesar de que “Juanas” sea su primer largometraje en solitario (antes co-dirigió con Candela Galantini y Claudio Remedi “Agua de fuego”, en 2001; y junto a Julio Tejeda “Un gigante dormido”, en 2008), “el cine es un trabajo en equipo y me sentí muy acompañada al igual que lo hago yo en el seno de la agrupación DOCA, que integro”.

El filme sobre Rouco Buela se estrenará hoy a las 18 en Cine.ar y luego quedará disponible en Cine.ar play. Además, “Juanas” podrá verse el sábado 26 de este mes en el canal de Facebook del Festival Etnográfico de Ecuador y un día después en la misma red social y con subtítulos por una iniciativa de DOCA Londres.

P- Al relatar la vida de Juana el documental asume de manera muy atinada el ideario anarquista que muchas veces es visto de manera exótica…

R- Es que no podía verlo de otra manera porque al relacionarme con Juana tuve que entender lo que a ella la motivaba y el anarquismo la guió toda su vida.

El filme une animación, actuaciones y entrevistas.

P- ¿Esa mirada incluye entender al feminismo como un proceso emancipador que no puede escindirse de otras luchas políticas?

R- Sin duda. Desde la mirada anarquista no estaban de acuerdo ni con el voto ni con el divorcio porque consideraban a la vida como una existencia horizontal. Por ello las mujeres formaron el centro femenino y no el centro feminista y en su periódico Nuestra Tribuna puede leerse el lema "No hay emancipación de la mujer. La emancipación que nosotras mujeres libres propiciamos es social, netamente social".

P- ¿Cómo se relaciona "Juanas" con tus otras películas?

R- Yo siento que dialogan absolutamente porque en "Agua de fuego" mostramos los grupos de mujeres que ante el cierre de YPF en Cutral Co estaban sosteniendo una familia y una estructura. Esas mujeres fuertes, aguerridas, que actúan, que no piden permiso, que arremeten. En el caso de la "Trilogía Brukman" y "4 Estaciones" (entre 2002 y 2004) ni hablar por tratarse de obreras y "En un gigante dormido" si bien me encontré con un montón de ferroviarios que le hablaban al camarógrafo aunque yo los estuviera reporteando, descubrimos en Laguna Paiva que fue un grupo de mujeres el que impidió que el tren dejara de salir.

P- ¿Y tu interés documental seguirá ese rumbo?

R- Está virando definitivamente hacia allí. De hecho está dando vueltas en mi cabeza un documental sobre las Madres de Ituzaingó (acerca de la lucha en instancia judicial de las mujeres de ese barrio del sureste de la ciudad de Córdoba sometido a la lluvia de agrotóxicos) y otro sobre (la fotógrafa) Sara Facio.

P- ¿Con qué expectativas llegá a este estreno en plataformas?

R- Después de haber pasado el duelo de no estrenar en una sala, creo que entendí que había que estrenarlo este año para que sea un medio para seguir charlando y debatiendo. Ahora tengo muchas ganas de tener devoluciones y ver cómo impacta esta película que busca que la voz de Juana se escuche, que sea audible.

Télam