Juicio por jurados en Viedma: terminaron los alegatos y se espera el veredicto

Como era de esperar los alegatos finales en el juicio por jurados contra Víctor y César Massetta mostraron dos interpretaciones bien diferentes tras cuatro jornadas de debate y la presencia de quince testigos.

La fiscalía y las dos querellas ratificaron el pedido de culpabilidad para los dos imputados y basaron sus preesntaciones en los dichos de los testigos y los informes de los peritos; mientras que las dos defensas cuestionaron auquellos informes, indicaron que la fiscalía no probó los hechos y plantearon dudas para pedirle a los integrantes del jurado que declaren la no culpabilidad de sus defendidos.

"Esta fiscalía vuelve a sostener y manifestar que Víctor y César Massetta mataron a Emilio García disparándole con un arma de fuego e intentaron hacer lo mismo con José Antehuil" indicó el fiscal Hernán Trejo en el inicio de su alegato en el primer juicio por jurados que se relaiza en Viedma y tiene como imputados a Víctor y César Massetta.

Recordó que el hecho se registró en el lugar conocido como Playa de los Suecos, a unos 37 kilómetros de Sierra Grande y enumeró las precisiones brindadas por los testigos policiales que intervinieron en los primeros momentos luego de conocido el hecho. Entre ellos las pericias realizadas sobre el auto de los imputados y el lugar donde se registraorn los disparos.

Hizo referencia al testimonio de José Antehuil que "fue víctima" y de quien dijo fue "claro cuando contó que estaba trabajando con su amigo Emilio García".

Por otra parte profundizó su alocución en "la parte técnica" que demostró que las armas "estaban aptas", que "las dos fueron disparadas", que la calibre 32 no se pudo disparar en forma accidental "por su mecanismo" y la presencia de "partículas compatibles con residuos de disparos en ambas manos de los Massetta" mientras que García tenía "sólo una partícula en la palma izquierda" cuando se demostró que era derecho.

Se apoyó en el testimonio de la perito forense Araceli Panetta para demostrar que el cuerpo de García presentaba "cuatro orificios de entrada, tres de salida y uno no salió porque quedó en el gluteo", enfatizando que "claramente estaba en el suelo".

Marcó lo que consideró contradicciones en el testimonio inicial de Víctor Massetta y sostuvo que "la defensa quiso revertir nuestras pruebas y no logró nada", "no se hizo pericia balística" por parte de lla defensa y agregó que "los Massetta idearon todo esto para hacernos creer que fue una autodefensa, que hubo agresión de Emilio que no la vimos".

Según Trejo "toda esta prueba me permite afirmar lo que les dije el primer día, se sentaron dos víctimas Antehuil y (Sandra) Tripailao y los dos pidieron que se haga justicia. Hay que escucharlos no podemos darle la espalda, le pidieron justicia con sentido común" por eso "les reitero" el pedido que "hallen culpables a Víctor y César Massetta de haber matado a Emilio García con cuatros disparos y haber intentado matar a José Anthuil".

Por su parte Manuel Masa, en representación de los cuatro hijos mayores de la víctima agradeció ser parte de este primer juicio por jurados, felició a la jueza Daniela Zágari por "el manejo del juicio" y valoró el trabajo de los fiscales Trejo, (Georgina) Amaro y (Mariela) Coy.

"Ustedes no son juzgados, son jurados" les dijo a quienes tendrán la responsabilidad de llegar a un veredicto y sobre los imputados indicó que "construyeron un relato mentiroso que no fue lo suficientemente sólido y fue cayendo la mentria con las pruebas científicas", al tiempo lamentó que "César Massetta no haya declarado" porque "están acusados de hechos gravísimos y sin embargo no declaran".

Dijo que "estoy convencido que es una autolesión" la que sufrió Céssar Massetta para "justificar lo que le hicieron a García", agregó que "mentir se puede mentir, pero eso se parece a una charla entre dos pescadores" y que "Antehuil no es solo testigo, también víctima".

Recordó que según una pericía psicológica "Víctor Masseta usa la fantasía para falsear la realidad" y que no siente ningún tipo de remordimiento y explicó que este caso no se trata de una legítima defensa porque "García no agredió a nadie y le dieron cuatro balazos" y dijo que "para hacer justicia hay un solo camino, que dicten dos veredictos de culpabilidad" proque "ambos son culpables del homicidio del señor García".

Para Favio Igoldi, en representación del hijo menor, "hay certezas que los dos imputados dispararon" y "que uno de esos disparos le causó la muerte".

Cuestionó que "del otro lado", por las defensas, "no probaron que mataron en defensa propia, no hay certeza que se le escapó un tiro a César Massetta" y dijo que "toda la prueba fue ofrecida por la acusación y fue sostenida por la acusación".

"Tuvimos el privilegio de escuchar a dos personas que estuvieron en el hecho, Antehuil y Víctor Massetta y sostienen las dos declaraciones: uno de los dos miente claramente" y "verificando eso podemos resolver este caso" y diferencia que Antehuil "es testigo, declaró bajo juramento" y Massetta "puede mentir, es imputado y no está obligado a decir verdad".

En el final sostuvo que "Thiago y Sandra quieren justica, están contentos por la actuación de los jurados populares" y "les pido que en nombre de quienes quedan vivos, de su familia, su mujer, su hijito, sus amigos, sus hermaos; declaren responsables del homicidio de Emilio García a ambos imputados".

Para las defensa fue un acto de legítima defensa

Damián Torres, defensor de Víctor Massetta, inició su alegato recordándole al jurado que "están para analizar la prueba, con sentido común" y dijo que Masa "les contó una película" porque "mis colegas, todos, han intentado persuadirlos desde la emoción; está bien, pero a ustedes los instruyeron para analizar las pruebas en base a los criterios y el sentido común" enfatizó frente al jurado.

Cuestionó que la acusación "pretendió decir que a García le robaron el arma de fuego de la camioneta" y para el abogado "la evidencia es clara y contundente" al hacer referencia a "quién tenía el arma calibre 32".

Como en la apertura volvió a decir que "no cierra la historia" porque "les fueron metiendo información que no es real, que no tiene base científica" y dijo que Antehuil escondió parte de la historia".

"Pretenden que la historia cierre diciendo que García no disparó el arma" cuestionó "por subjetividad" la interpretación del perito balístico Pedro Quilodrán porque "interpreta de manera aislada, algo que le reclamamos a la Justicia y él es parte de esa Justicia del Ministerio Público" y agregó que "Quilodrán nos subestimó, vino a dar una clase y cometió varios errores" y "lo agarré mintiendo delante de ustedes, tres veces".

También dejó en evidencia que "no hubo pedido de reconstrucción de los hechos de Antehuil, no hicieron nada, no se pudo determinar nada de Antehuil" y basó su presentación en la legítima defensa porque "si alguién viene a matarte la ley te habilitada para defenderte, a vos ay a los tuyos".

En el final dijo que "la fiscalía no probó el robo del arma de García", que fueron García y Antehuil quienes corrieron a los Massetta, que García tenía el arma y disparó primero, que no se pudo probar que la lesión de César Massetta fuera autoinflingida o de un tercero y que no estuvo en riesgo la vida de Antehuil, por eso "el resultado es la no culpabilidad" de su defendido.

Para Adrián Zimmermann, defensor oficial de César Massetta, "si nosotros acreditamos que García tenía el arma y que César no se autodisparó tenemos definido el caso".

Se apoyó en el informe de la médica forense para señalar que su defendido no se autodisparó, remarcó que García tenía residuos compatibles con un disparo de arma en una de sus manos y cuestionó los dichos del perito Quilodrán porque "si no había en las ropas no debería haber en las manos".

Indicó que "César Massetta fue víctima de Emilio García" y le pidió a los integrantes del jurado que "analicen si Antehuil es creible, además tiene un interés: es parte de la familia García".

Dijo que el relato de la fiscalía tiene muchas inconsistencias y "hoy ustedes son los jueces y les voy a pedir que cuando vayan a deliberar no se dejen llevar, tienen que tener en cuenta las prubeas, no pueden tener dudas" por eso pidió que declaren no culpable a César Massetta respecto del delito de homicidio de García y de la tentativa de homicio de Antehuil "porque no hay pruebas".

Para cerrar su colega Carlos Dvorzak señaló que "se vio acá que César Massetta no tenía armas" y reconoció que quedan dudas sobre el disparo en el pie y del arma en la escena: "no sabemos cómo llego ni quien la llevó" pero "nosotros tenemos la presunción de inocencia y ellos (por la fiscalía) la carga de la prueba".

En ese sentido sostuvo que "lo que faltó no lo tengo que traer yo sino la acusación, ese es el punto clave" y les dijo a los jurados que "no pueden irse con la duda de quién llevó el arma, tienen que tener certeza y esa certeza la debería traer la fiscalía. No tengan dudas, la justicia es darle a cada uno lo suyo, o probando lo que se hizo, la duda es nuestra, es de la defensa, si tienen dudas tienen que votar por la absolución de César Massetta".