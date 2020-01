Julia Zenko, una voz natural y potente

Una voz poderosa y conmovedora. Eso es Julia Zenko en la escena local e internacional. Acaba de lanzar su reciente disco “Vuelvo a ser luz”, trabajo en el que la cantante interpreta obras inéditas de grandes compositoras y compositores como Jairo, Teresa Parodi, Fabiana Cantilo, Francisco Ruiz Barlett y Sandra Corizzo, entre otros. Además, en la lista de temas, Julia incluyó una canción escrita por su hija, Laura González.

Lito Vitale es el productor general del material compuesto por once canciones. Esta intérprete tiene diez discos editados y colaboraciones con otros álbumes y artistas. La reconocida cantante dialogó con RÍO NEGRO sobre su nuevo trabajo discográfico.

P- ¿Por qué elegiste el título del disco?

R- Siempre aclaro que es parte de una canción, que es de Francisco Ruiz Barlett, es una canción que se llama “Sos”, es la primera canción que me llegó y elegí para grabar. Tiene que ver con la idea de la tapa, con el vestido blanco, sale primero como un deseo que aparece en mi carrera como una afirmación. Vuelvo al amor, vuelvo a brillar, tiene que ver con una cosa personal de toda la violencia que vivimos a nivel mundial: volver a hablar del amor y mirarnos a los ojos. Esa palabra que la gente a veces tiene miedo de decir: “amor”. Todas las canciones tienen que ver con eso, con las relaciones…

P- Además de las colaboraciones, como la dirección de Lito Vitale, ¿Qué fue lo que quisiste contar en este trabajo?

R- Justo lo que te contaba antes: cuando nos reunimos con Lito, con el mismo equipo de gente del disco anterior, “Nosotras”, queríamos encontrar canciones inéditas, quisimos grabar temas inéditos que hablen de las relaciones entre las personas. Entonces empezamos a grabar. Lito trajo canciones de compositoras que admiráramos los dos. Lito fue el productor musical, con él somos amigos hace muchos años.

P- ¿Fue un productor exigente?

R- Me gusta mucho la forma en la que arma los arreglos y nos admiramos mutuamente. Hicimos pruebas de muchas canciones y algunas quedaron afuera. Trabajar con Lito, es genial. Es muy talentoso. Grabó las voces, hizo mezclas, tenemos un camino “parejo”.

P- ¿Cuáles son los géneros musicales que recorriste?

R- Varios, menos el tango. En esta oportunidad no busqué tangos. Con los arreglos de Lito, hay muchos temas que van para el lado folclórico. Me importan las letras, el mensaje, la profundidad, si me siento identificada, la música… soy una cantante ecléctica y no sé si me importan tanto los géneros musicales.

P- Después de 40 años de carrera ¿Qué escenarios te falta pisar?

R- Sí, tengo un recorrido bastante amplio (risas). Siempre te queda algo. Muchos viajes por hacer, muchos teatros de nuestro país en los que no canté nunca. Estoy trabajando con mi nuevo mánager y productor para hacer giras de la Warner y estoy feliz. Tener una compañía de estas características es tranquilidad. Seguir conociendo lugares en el mundo que gracias a mi profesión es posible.

P- ¿Cómo es cantar una canción escrita por tu hija?

R- Ya le había pedido una canción para el disco anterior y no quiso. Quería cantarlas todas ella (risas). Le pedí una canción inédita para este disco. Tenía un boceto de “Remanso”. Me pasó la idea de la canción y me encantó. Me da mucha felicidad y orgullo como madre, el camino hermoso que esta haciendo.

P- ¿Qué hay de los otros artistas que participan en “Vuelvo a ser luz”? ¿Cómo fue el trabajo con ellos y cuánto tiempo demandó?

R- Son lo más. Son músicos que conozco desde hace mucho tiempo. A Lito Vitale lo conozco desde hace mucho tiempo y compartí con él distintas posibilidades. Es hermoso escuchar el diálogo entre los músicos y la intérprete. Cantantes invitadas están mis hijas, que son Laura González y Elis García, en el tema “Sos” cantan conmigo y son la luz de mis ojos.

P- ¿La identidad de este disco se trata de eso?

R- La verdad que sí: ellas viven desde hace muchos años todas las emociones y la adrenalina, las posibilidades que me da la vida para seguir creciendo y caminando.

P- ¿Cuál es la importancia que tienen para vos los premios? ¿Es solo un reconocimiento a tu trabajo?

R- Siempre los premios son bienvenidos, como los aplausos y los halagos. Uno quiere compartir las emociones con el otro. Haber ganado el año pasado un Gardel es importante, no voy a mentir. Es una alegría increíble cuando nominan un trabajo tuyo como cantante o como actriz. Está siempre el deseo de ganarlo y de poseerlo, pero mi carrera no está hecha a base de premios, si está hecha a base de comunicarme con el otro. No trabajo para el premio sino para mi propia felicidad.

P- ¿Cómo fue cantar con un grande como Joan Manuel Serrat?

R- Lo admiro desde que era muy chica y nunca se me había me cruzado por la cabeza la posibilidad de compartir un escenario con él. Cuando me convocaron para cantar con él creí tocar el cielo con las manos.

P- ¿Cómo haces la selección de lo que vas a grabar?

R- Al momento de grabar un disco, empiezo a escuchar canciones de gente conocida como no tanto. Son todas canciones inéditas, menos una que es la de Alejandro Lerner que está como bonus track. La había grabado hace muchos años y quedó como bonus track. Este disco quedó todo por piel y por emoción.

Ficha técnica

Temas: “Piénsame” de Mario González; “Brújula” de Walter Piancioli; “No me digas nunca, de Teresa Adelina Sellarés; “Sos” de Francisco Ruiz Barlett; “Viento” de Nicolás Lapine; “Dónde está el amor” de Fabiana Cantilo; “La luz de nuestro amor” de Sandra Corizzo; “Mi remanso” de Laura González; “Lucero” de Sandra Corizzo y Jorge Fandermole; “Floreciendo al amor” de Mariano Delgado y Fernando Pini y “Siente” de Alejandro Lerner.

Músicos: Julia Zenko, canto; Emiliano Álvarez, clarinete; Irene Cadario, violín; Víctor Carrión, flauta y saxos; Mariano Delgado charango y guitarras; Facundo Guevara, percusión; Martín González, batería; Paula Pomeraniec, chelo; Andrés Rotmistrovsky, Juan Pablo Rufino y Luciano Vitale Torres, bajos; Lito Vitale coros, batería, guitarra eléctrica, teclados, piano y Elisa García y Laura González, voces.

Productor: Lito Vitale.