Jury a Terán: "Hay que desalentar el acceso a armas como estrategia de defensa"

La abogada Ileana Arduino, una de las mayores especialistas en violencia de género del país, demolió la argumentación del fiscal Santiago Terán quien propuso armar a las mujeres para que se defiendan de los hombres que las abusan. "Frente a cualquier forma de violencia, y en particular de género, hay que desalentar el acceso a armas como estrategia de defensa", fue uno de los conceptos que pronunció al declarar como testigo experta.

También dijo que "investigaciones en Estados Unidos, que analizaron datos durante casi 30 años, establecieron que no se puede relacionar eficacia entre armarse y estar más protegido. Por el contrario, se acreditó que en aquellos estados donde el acceso a las armas de fuego es menos restrictivo, son los que se producen más homicidios de mujeres en el ámbito íntimo por uso de arma de fuego".

"No hay evidencia que indique que acceder a un arma de fuego pueda garantizar alguna protección", dijo, contundente.

Amplia experiencia

Ileana Arduino, al declarar en el Jurado de Enjuiciamiento contra Terán.

La autoridad de Arduino para referirse al tema está fuera de discusión. Fue funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional en diferentes épocas, asesoró a países latinoamericanos y a provincias argentinas en reformas penales, procesales, en legislación de género y diversidad.

Al declarar en el jury demostró solvencia sostenida en conocimiento científico, cada opinión la apoyó en algún estudio o estadística.

La especialista lamentó que el Estado argentino no produzca suficiente información, ya que recién en los últimos años comenzaron a cosecharse estadísticas más detalladas sobre la violencia de género y su relación con las armas de fuego.

A partir de entonces se pudo establecer que "uno de cada cuatro femicidios se comete con arma de fuego", y en "seis de cada diez episodios de violencia de género se reporta la presencia de un arma de fuego".

La frase sobre las armas

Terán está siendo sometido a jury por presunto mal desempeño. Entre otras razones, porque dijo: "tenemos que armar a las mujeres que son fruto de los golpes de estos tipos porque terminan en el cementerio (...) Se nos está arrastrando a la violencia por mano propia porque el Estado está fracasando (...) Por más medidas, por más causa penal, el tipo cuando la quiere matar no lo para nadie, lo para un tiro, y ese tiro lo tiene que disparar la víctima".

Al respecto Arduino explicó que "cualquier forma de estímulo a la autotutela está en contra del estado de derecho". Agregó que ninguna organización de importancia en el mundo "postula que la autodefensa tiene algún tipo de correlación con la disminución del riesgo de ser víctima de violencia".

Destacó que de entrevistas con las víctimas sobrevivientes surge que "aun cuando algunas han usado armas, preferirían no tenerlas porque no se sienten más protegidas".

"No tiene perspectiva de género"

Julián Guarino, de C5N, declaró en el jury. (Florencia Salto)

Lucila Trujillo y Julián Guarino, periodistas del canal C5N, describieron el tono violento que impregnó el reportaje que le realizaron el 6 de agosto pasado al fiscal jefe Terán. Lo entrevistaron cuando se hizo pública su propuesta de armar a las mujeres víctimas de violencia.

"Me sentí menospreciada o maltratada, sin poder dar mi opinión sin ser interrumpida", declaró Trujillo a primera hora. Terán "me llamó querida, dijo que me hacía la torita, que me victimizaba, que gritaba y no se me entendía, y le repetí que mi nombre es Lucila pero me llamaba Luciana o Lucía".

Guarino, por su parte, recordó que el fiscal jefe de Cutral Co "derivó la conversación hacia Lucila, la puso en el lugar de una mujer que tiene que elegir entre la vida y la muerte, y empezó a escalar en un eje de violencia insólita. Yo estaba atónito, nunca en mis años de periodista había visto algo así".

"El ejercicio de la violencia contra Lucila demuestra que la perspectiva de genero de Terán es inexistente", señaló el periodista.

El fiscal jefe de Cutral Co, que ejerce su propia defensa, hizo muy pocas preguntas. Se interesó sobre todo por saber si Trujillo y Guarino habían hecho averiguaciones su personalidad antes de entrevistarlo, de qué medio de prensa tomaron su postura a favor de armar a las mujeres, y si después de la entrevista se quedaron conversando en el piso del estudio.

Parte de la estrategia de Terán es demostrar que sus dichos fueron sacados de contexto. También intenta probar que formuló sus declaraciones bajo una fuerte presión por la carga de trabajo y por sus problemas personales.

Charla con empleadas

Santiago Terán ejerce su propia defensa. (Florencia Salto)

Para intentar que este segundo aspecto quede probado, citó como testigos a varias empleadas de la fiscalía que dependen directamente de él.

Los interrogatorios fueron más bien charlas de jefe a empleada. Terán las tuteaba, ellas lo trataban de usted, y entre nostalgias y anécdotas, quedó la idea que el Ministerio Público Fiscal de Cutral Co necesita refuerzo de personal.

La charla se metió en el terreno personal cuando hubo referencias al estado de salud de la esposa de Terán. El fiscal jefe se emocionó y Germán Busamia, como presidente del Jurado, dispuso un cuarto intermedio.

Dos casos singulares fueron el de un trabajador de la fiscalía que, según su relato, denunció a una empleada por malos tratos (no se entendió por qué se trajo ese tema al jury) y el de la empleada de la casa particular del fiscal, a quien Terán le preguntó si alguna vez, en alguna charla doméstica, lo había escuchado "hablar mal de algún colectivo como los homosexuales o las lesbianas".

"Sos un gran jefe"

En la extensa segunda jornada del jury también hubo tiempo para leer las respuestas por escrito del fiscal general José Gerez. Como adelantó Río Negro, el también vocal subrogante utilizó esa prerrogativa aduciendo que la carga de trabajo le impedía asistir personalmente.

Sin demasiadas sorpresas, Gerez destacó que las declaraciones periodísticas de Terán fueron en contra de las reglas, principios y valores del Ministerio Público Fiscal, en contra del estado de derecho y además "denotan desconocimiento y desprecio de la normativa respecto del compromiso del Estado de erradicar la violencia contra la mujer".

Explicó que ya le había advertido que le iniciaría un sumario y le ordenó que no hablara con los medios, pese a lo cual Terán se prestó a la entrevista con C5N. Por eso, del sumario pasó al pedido de Jurado de Enjuiciamiento. "Su conducta se agravó", afirmó Gerez.

Reveló que el 7 de agosto intercambiaron mensajes de Whatsapp por última vez. El de la despedida lo mandó Terán a las 9:29: "Créeme que te entiendo. Ya no podremos hablar más por tu seguridad. Sos un gran jefe".