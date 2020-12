Terán: "Que yo ponga a una periodista contra su pensamiento no es violencia institucional"

Más que un alegato de apertura, fue una puesta en escena. Algunas frases las pronunció en susurros, para remarcar otras alzó la voz, nunca hasta el nivel del grito, intercaló citas con suspiros. El fiscal jefe Santiago Terán encarnó su defensa en el Jurado de Enjuiciamiento sin defraudar: actuó su propio papel, el que lo colocó en el lugar de los acusados por su falta de perspectiva de género, su misoginia y su ejercicio de la violencia simbólica.

"Debo haber hecho temblar a mucha gente acusando", fue su primera reflexión. Pasó casi 30 años "acusando, acusando, acusando" y ahora, dijo, le toca estar en el sillón del imputado.

"Nací para ser polémico, no nací para ser aburrido", fue otra de sus frases. "Quien está atado a un cometa no da marcha atrás. Voy a empujar más fuerte, es mi oportunidad" y "si alguna vez dije que quien cerraría mis párpados serían los dedos de dios, ¿ahora vendría a arrodillarme ante los seres humanos? No", fueron otras expresiones.

Después de esas declaraciones de principios, que preanuncian un retroceder nunca rendirse jamás, Terán empezó a victimizarse. Dijo que "me acusan de manera cruenta, de poco menos que ser Jack el Destripador".

Terán presentó su alegato de apertura antes de que empiece la declaración de los testigos.

Desarmó un juego de muñecas rusas que tenía sobre el escritorio. Tomó la última, la más pequeña, dijo que "se parece a un pingüinito" (las referencias a los animales en comparación con las mujeres abundaron en su alegato de apertura) y aclaró: "esta es la víctima. Y estas otras (en relación al resto de las mamushkas) son las que la cubren, las que la tapan, las que se arrogan las banderas de la defensa de la mujer, son las políticas que la tapan y no permiten ver que por año promedio, entre 200 y 300 mujeres, por mes 27 a 30, en una década saquen la cuenta, un cementerio, de 2010 a 2020 se ha matado, asesinado cruelmente, quemado, acuchillado, tirado desde la altura, han dejado a sus hijos sin mamá, a sus padres sin su hija, a 30 mil mujeres promedio en 10 años".

Tras lanzar esa acusación hacia las organizaciones feministas y a las mujeres, que serían las que ocultan los femicidios, Terán dijo que "a mí me acompañan 200 mujeres que claman desde la tumba".

En las tumbas "¿se agrega 'muerta a manos de un machirulo', 'de quien la amó', 'de quien le prometió amarla'? No, están invisibles, créanmelo. Dejemos de hacer eso con las mujeres", afirmó en tono teatral.

En otra muestra de su falta de perspectiva de género y de no entender de qué se trata la violencia patriarcal, relató un caso de femicidio en Picún Leufú. Dijo sobre el autor: "40 puñaladas le dio el bruto", y sobre la víctima: "¿por qué ella fue a verlo? Porque estaba domesticada".

También cuestionó a los medios de comunicación: "coincido con lo que dijo el diputado y jurado Fernández Novoa, son distorsionadores, no se les puede creer nada".

Rechazó que lo traten de misógino. "Lo dijo un alto jerarca del Poder Judicial en todos los televisores de la Argentina (en alusión al fiscal general José Gerez, quien declarará por escrito). "¿Vos eras mi amigo y de golpe soy misógino?", se preguntó.

También rechazó el cargo de "ejercer violencia institucional".

"Típico de machirulo es violencia institucional. Que yo hable con una periodista y la ponga contra su pensamiento, no es violencia institucional", afirmó, sobre su violenta charla al aire con la periodista Lucila Trujillo, quien declarará como testigo vía Zoom.

Volviendo a Gerez, agregó: "el denunciante principal trata de jueces burbuja a los que no están de acuerdo con la ley Gerez. Una burbuja de jabón explota, o te meto en una burbuja y no sos nadie", reflexionó.

"Quien escribe de mí, es quien la ejerce" añadió sobre la violencia institucional. "¿Tengo que seguir al macho de la manada? ¿Tiene que ser mi alfa? No, nunca será mi alfa".