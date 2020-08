Así trató el polémico fiscal Terán a una periodista de C5N

Las polémicas declaraciones del fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, que realizó a la radio local FM Fuego, obtuvieron inmediata repercusión en los medios nacionales.

Terán intentó explicar en C5N el contexto de sus declaraciones sobre la necesidad de que, frente a una situación de violencia de género, se debería autorizar a las mujeres a portar armas de fuego. Sin embargo, el intento de rectificar sus dichos derivó en una ratificación y un enfrentamiento directo con la periodista Lucila Trujillo.

En primer lugar confundió el nombre de la periodista, luego le hizo una pregunta personal a Trujillo. Ella se negó a contestar, y él insistió mientras elevaba el tono de su voz.

T-Yo te voy a hacer una pregunta personal Lucila, ¿Vos estás casada?

P- Si, estoy casada doctor.

T-Imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la última única oportunidad que tenes para salvarte es un arma ¿La usas o no la usas?

P-Primero que una mujer no tendría que…

T-Contestame por sí o por no.

P-No no…

T-Tu vida o la vida de él, elegí!.

P-…

T-¿Vas al cementerio o matás?

P-…

(interrupciones)

T-Elegí, ¿lo matás o te mata?

P-…

(interrupciones)

T-“Pero, elegí es muy cortita”

(interrupciones)

T-“Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera. A mi conmigo no te vas a hacer la torita”.

(interrupciones)

T-“¿Decime, te defendés o no te defendés?”.

El representante del Ministerio Público Fiscal comparó una situación de inseguridad con un caso de violencia de género. Argumentó: “Es lo mismo si ocurriera una desgracia en la cual te ingresan a tu casa, que no sabes con qué intenciones vienen a tu casa y vos tenés un arma de fuego, y él también tiene una arma de fuego. Es tu vida o la vida de él. La vida de tus hijos o la vida de él. Yo creo que no hay mucho que pensar, eh?”.

Repudio total al maltrato de Santiago Terán hacia @lulitru. pic.twitter.com/fQUASuiklk — Melimelum 🍐 (@_Melimelum_) August 6, 2020

Desde la Red Par repudiamos el maltrato que prodigó el fiscal Santiago Terán a @Lulitru de @C5N mientras lo entrevistaba y nos solidarizamos con la colega. Su conducta constituye violencia simbólica con el agravante de q se trata de un funcionario del Poder Judicial — Red PAR (@Red_PAR) August 6, 2020

Trujillo replicó: “Ojalá también doctor cuando una mujer vaya a la fiscalía nunca le haga esa pregunta doctor porque usted tampoco sabe si yo sufro violencia de genero. La pregunta que usted hizo es una pregunta 100 por ciento machista”.

Para afirmar que sus declaraciones fueron tomadas fuera de contexto, el fiscal expresó: “Si te cuento la vida de Jesús y te digo: que no nació en belén que no hizo ningún milagro, que no resucitó y que no lo crucificaron, no vas a creer en Jesús”. Al finalizar, los periodistas quedaron estupefactos.

Terán explicó que recibió dos veces la capacitación que establece la ley Micaela y ante nuevas preguntas de la periodista indignada la acusó: “Vos sos de esas personas que se victimizan”, y agregó: “No me vas a sacar del eje, olvidate”.

El funcionario judicial aseguró estar en contra de la violencia machista y confesó: “Mi madre fue objeto de violencia machista, a mi madre la molían a golpes, no mi padre, y mi madre se defendía sola ”.