Abusó 19 años de la hija de su pareja en Neuquén: buscan revocarle la domiciliaria al condenado

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de revertir la prisión domiciliaria otorgada a J. R., un hombre que a principios de este mes fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La víctima era la hija de su pareja.

La presentación judicial fue impulsada por el fiscal jefe Mauricio Zabala, junto al fiscal del caso Manuel Islas, el pasado viernes a última hora. Ante la gravedad del caso y la existencia de un elevado riesgo de fuga por parte del condenado, los representantes del MPF solicitaron formalmente que se habilite la feria judicial para el tratamiento inmediato del recurso.

Los fiscales argumentaron que la resolución dictada el pasado 15 de julio por el Tribunal de Impugnación (T.I.) —la cual dejó sin efecto la prisión preventiva impuesta tras el veredicto y la reemplazó por el arresto domiciliario— resulta «manifiestamente arbitraria». Según indicaron en el escrito, dicho fallo inobserva y aplica de manera errónea la ley procesal, no valora el contexto general del caso, carece de perspectiva de género y avasalla el deber del Estado de brindar una tutela judicial efectiva a la víctima.

El veredicto como un nuevo escenario de riesgo

Desde el MPF salieron al cruce de los fundamentos del Tribunal de Impugnación. El T.I. había argumentado que, si el imputado había llegado al debate bajo detención domiciliaria con control electrónico de forma eficaz, no se justificaba el paso a la prisión preventiva.

Sin embargo, los fiscales aclararon que la modalidad domiciliaria sirvió para ese acto procesal específico, pero que las necesidades cautelares varían con el avance de la causa. «Un veredicto de culpabilidad dictado por unanimidad por un jurado popular es un acontecimiento fáctico nuevo», señalaron las fuentes fiscales, explicando que esta nueva circunstancia incrementa notablemente la intensidad del peligro de fuga.

Asimismo, refutaron la postura del tribunal al precisar que el Código Procesal Penal no exige en ningún artículo que se deba fundamentar por qué otras medidas de coerción menos gravosas no resultan idóneas al momento de requerir la prisión preventiva.

El pedido formal elevado a la Sala Penal del TSJ solicita que se convoque a una audiencia de debate para admitir el recurso extraordinario, se anule la decisión del Tribunal de Impugnación y se restablezca de forma inmediata la prisión preventiva en un establecimiento carcelario para J. R.

Un fallo unánime por delitos graves

El pasado 1 de julio, los 12 ciudadanos y ciudadanas que integraron el jurado popular avalaron por unanimidad la teoría del caso presentada por la fiscalía y la querella. Quedó probado que J. R. abusó sexualmente de la hija de su pareja desde que era una niña hasta su etapa adulta, en hechos cometidos en la vivienda familiar que compartieron hasta 2020, oficinas comerciales del imputado, hoteles y un camión de transporte.

La calificación legal por la cual fue declarado culpable comprende el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de edad, en concurso ideal con corrupción de menores. Por la escala penal de estos delitos, el condenado enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.