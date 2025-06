Accidente fatal en Vaca Muerta: acordaron una probation en una conmovedora audiencia

El conductor de un vehículo que atropelló a un operario y le causó la muerte en La Amarga Chica, en el corazón de Vaca Muerta, acordó con la fiscalía y la querella una suspensión de juicio a prueba (o probation) por un año y medio. Fue en una audiencia dolorosa en la cual los familiares de la víctima prestaron consentimiento, aunque dejaron en claro que el acuerdo «nos parece injusto».

«Me gustaría que las leyes cambien para que sujetos como éste (por el autor) tengan una pena equiparable al daño que producen en la vida de los menores», dijo Constanza Guiñazú, pareja de la víctima fatal Juan Ignacio Quiles (45) y madre de su hija de 3 años. «Siento que una multa causa más dolor» dijo por su parte Pablo, hermano de Juan Ignacio.

El juez que dirigió la audiencia, Marco Lúpica Cristo, se dirigió a los familiares presentes en la sala: «Entiendo que esta es una situación que genera indignación, dolor, rabia. ‘La Justicia nunca sirve, siempre funciona de esta forma’, es el mensaje que la mayoría de las veces escuchamos de familiares. Nada va a reparar esa pérdida, menos una medida judicial».

El acusado, Ariel Alejandro Graff (44), también habló. Les pidió perdón a los parientes de Quiles «por un error irreparable», aseguró que «no soy una persona mala, ese día no salí a matar a alguien» y se ofreció a conversar con ellos «cuando quieran escuchar mi verdad».

Cómo fue el hecho

El hecho, según lo describió el fiscal Andrés Azar en la audiencia realizada este lunes en la Ciudad Judicial, ocurrió el 2 de febrero del 2024 entre las 12:30 y las 13 en el pozo 126 de YPF en La Amarga Chica, en Añelo, el centro de Vaca Muerta, Neuquén.

El imputado Graff, empleado de la empresa de servicios TSB, conducía un Iveco Tector Attack con el cual debía cargar un volquete ubicado a 30 metros de distancia en el cual realizaba maniobras de extracción de fluido Juan Ignacio Quiles, operario de Superior Energy Service.

El fiscal Azar señaló que Graff realizó una maniobra imprudente con el vehículo, lo posicionó a menos de dos metros del volquete, y en esas circunstancias aprisionó a Quiles y le provocó lesiones que le causaron la muerte.

El hecho fue calificado como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, que tiene una escala penal de 2 a 5 años.

Suspensión de juicio a prueba: qué implica

La fiscalía, la abogada querellante María Fernanda Auzmendi y el defensor Fabián Flores acordaron una suspensión de juicio a prueba (o probation) por un año y medio, durante el cual Graff no podrá conducir camiones ni vehículos de gran porte. El hombre está desempleado y tiene un emprendimiento de panificación, y deberá donar de manera quincenal a comedores infantiles tortas fritas y rosquitas. La familia no aceptó una reparación económica, por la vía civil entabló una demanda.

El juez Marco Lúpica Cristo aclaró en la audiencia que por la suspensión de juicio a prueba «no se está declarando a Graff responsable de la muerte de Quiles», pero si llegara a incumplir esas obligaciones, será sometido a juicio oral.

«Entiendo que lo que más duele no es solo la pérdida sino que esta resolución tiene gusto a poco», señaló el magistrado. «La suspensión de juicio a prueba no es un perdón, una disculpa, una bula papal. Es una salida que estableció el legislador, nos guste o no, para algunas circunstancias. No significa que la persona queda libre. Sabe lo que ocurre si no cumple con alguna de las pautas».

«La única víctima es mi hija»

Constanza asistió a la audiencia con la hija de Quiles, que tenía 2 años cuando ocurrió el hecho. «Ella está acá para que vea la realidad en la que nos dejó este señor», dijo al hablar, como es su derecho. «La única realmente víctima es mi hija».

«Este acuerdo lo aceptamos pero me resulta injusto, el daño que provocó este hombre en la vida de mi hija no se va a reparar en toda la vida», agregó.

La hipótesis del hermano

También habló Pablo, hermano de Juan Ignacio. Dijo que es licenciado en seguridad e higiene, y que ese día «me encontraba trabajando para YPF en La Amarga Chica. Estaba justo por ir a hacer el peritaje de la muerte de mi hermano cuando mis compañeros me detienen».

«No fue un accidente que ocurrió en la ciudad -continuó- Mi hermano estaba en una locación de 150 metros por 150 metros, sin nada que imposibilite su visibilidad. Es la operación más simple, donde menos vehículos hay, menos movilidad». Informó que Graff era conductor profesional y fue policía, y dijo que su teoría es que lo hizo a propósito.

La fiscalía y la propia querella descartaron el homicidio intencional, y coincidieron en que se trató de una imprudencia.