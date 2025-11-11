Agredio en forma repetida a su expareja y fue condenado a prisión efectiva en Bariloche

Como resultado de un juicio abreviado, un sujeto que asumió la responsabilidad en dos hechos de violencia contra su ex pareja y que registraba un condena previa deberá cumplir un año y dos meses de prisión efectiva. El segundo episodio fue el más grave y se registró en julio pasado, cuando Oscar Bravo participaba del cumpleaños del hijo de su expareja en el barrio 29 de Septiembre y la agredió con golpes de puño y con un hacha de mano. Desde entonces está preso.

Un año antes, en junio de 2024, se había presentado en la vivienda de la misma mujer en El Frutillar, adonde ingresó por la fuerza. La tomó del cuello, la tiró al suelo y la golpeó repetidas veces, mientras le advertía que la mataría si la veía “con otro”. En relación con aquel primer hecho, además de las lesiones leves, lo imputaron por amenazas y violación de domicilio.

Durante la audiencia de juicio abreviado realizado hoy, la fiscalía y la defensa expusieron las coincidencias alcanzadas para evitar el juicio, con la pena de cumplimiento efectivo que ambas partes convinieron y que fue aceptada por Bravo para evitar el juicio.

El juez Bernardo Campana convalidó el acuerdo luego de consultar al imputado por su conformidad y de explicarle que debía cumplir pena de privación de la libertad porque arrastraba una condena previa de ocho meses, impuesta en agosto de 2023, por un hecho equivalente y con la misma víctima.

En la presentación de sus datos personales -y otros expuestos por la defensa-, quedó en claro que Bravo se crió y vive en condiciones de grave marginalidad, es analfabeto, desde los ocho años creció “en la calle” y si bien tiene oficio de albañil, penó desde chico con adicciones a las drogas y el alcohol.

La defensora oficial Paola del Río dijo que si bien el joven había actuado bajo cierto grado de intoxicación en los delitos que le imputaron, “podía dirigir sus acciones”. Apuntó de todos modos que existen antecedentes de otras causas en las que se lo eximió por “inimputable”.

Del Río subrayó las carencias que arrastra el sistema penitenciario provincial, reclamó al juez que instruya a ese organismo para que lo provean de elementos de higiene, porque no tiene familia que se los brinde, e hizo un especial pedido para que Bravo reciba tratamiento por sus adicciones, dada la necesidad y la previsión legal de que la pena impuesta sirva para su “resocialización”.