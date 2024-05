Añelo construirá la sede para la fiscalía de Vaca Muerta: será con aportes de inversores inmobiliarios

«El intendente nos hizo una oferta que no pude despreciar», aseguró el fiscal general, José Gerez, en la conferencia de prensa de hoy en la que anunció que el ministerio público tendrá una sede en la ciudad de Añelo. Firmó un acta compromiso con el jefe comunal, Fernando Banderet, que gestionó la financiación de la obra.

Las cinco circunscripciones que hasta ahora delimitaban territorialmente la actividad judicial de la provincia se dividirán en siete, calcando el modelo que el Poder Ejecutivo diseñó. Por eso es que ahora habrá una «región Vaca Muerta», que abarcará las ciudades de Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Buta Ranquil, Barrancas, Aguada San Roque, Los Chihuidos y Octavio Pico. La cabecera será Añelo.

Banderet afirmó que el municipio instalará tres viviendas, dos destinadas al sistema de salud y una para que funcione el ministerio público. La inversión la harán privados.

«Estas tres viviendas vienen del marco de un acuerdo de responsabilidad social empresaria: una viene producto de una fundación que está instalada en la localidad y las otras dos son inversores privados que están construyendo en la localidad, a las cuales acceden en generar esta participación y este acompañamiento a la gestión pública», agregó.

Aclaró que «no son petroleras», pero no recordaba en ese momento cuáles eran los nombres de los inversores.

Cada construcción se estima que tendrá un costo de 30.000 dólares. La de fiscalía estaría terminada en un plazo que va de los 30 a los 45 días. Está ubicada, dijo, «sobre el desarrollo del barrio la meseta, la nueva urbanización que tiene Añelo, donde va a estar en cercanía de todo el corredor de las oficinas públicas municipales».

«Ya tenemos una en construcción, que es la primera vivienda para el sistema de salud, la cual en los próximos días estaremos inaugurando junto a nuestro gobernador», señaló el intendente, que agradeció también al sindicato Uocra.

«Este vínculo que se genera con las empresas nace de estar acompañados siempre de la mano de Juan Carlos Levy, quien es el secretario adjunto de Uocra, quien da una participación importante y de alguna forma nos visualizó a esta empresa, que va acompañar con la donación de las viviendas«, sostuvo.

En la localidad, corazón de Vaca Muerta, viven de forma permanente 10.000 personas y hay 15.000 más que residen en hoteles (se instalan allí porque llegan a la localidad por razones de trabajo). Por las rutas 7 y 17 transitan diariamente 26.180 vehículos, lo que representan una circulación de 40.000 personas.

En cuanto al personal judicial que se trasladará a la sede, Gerez insistirá en que se cubran las cuatro vacantes de fiscales que ya tiene pedidas al Consejo de la Magistratura, y asignará uno de ellos para esta región.

«La idea es que viva en Añelo, por supuesto, no nos ha dado buen resultado, no hemos tenido buenas experiencias aquellas personas que no han tenido domicilio en la localidad, creo que es importante la pertenencia, la localía en el lugar, para poder ejercer una función de manera eficiente y eficaz, y de manera inmediata», explicó.