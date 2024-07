Archivaron las denuncias contra el profesor de música del Jardín 32 de Neuquén

La fiscal de Delitos Sexuales, Carolina Mauri, archivó las denuncias presentadas contra el profesor de música del Jardín 32 de Neuquén porque con la información recolectada luego de un año de investigación «no resulta posible avanzar en una investigación penal».

El caso estalló entre el 15 y el 20 de mayo del 2023, aproximadamente un año después del Jardín 31 que irá a juicio por jurados en octubre.

En el Jardín 32 fueron 9 padres y madres los que denunciaron que sus hijos o hijas les narraron episodios de presunto abuso sexual; y otros 13 presentaron pedidos de que se investigue si sus hijos o hijas fueron víctimas de alguna situación similar.

El docente fue apartado del cargo, designó como su defensor al abogado Maximiliano Orpianessi, y comenzó el proceso de investigación.

En Cámara Gesell

La fiscalía tomó la decisión de no entrevistar en Cámara Gesell a los 13 niños o niñas que no hicieron relatos concretos de haber vivenciado presuntos abusos, por dos motivos: para no victimizarlos y porque al no existir información específica de hechos, no había puntos definidos para tomarles testimonio.

De los nueve restantes, se pudo entrevistar en Cámara Gesell a siete sin llegar a un resultado. A dos no los encontraron en condiciones de someterlos a esa testimonial, y en uno de ellos se descubrió que podría ser víctima de violencia por parte de su padre por lo que se dio intervención a la defensoría de los derechos del Niño, Niña y el Adolescente.

Como parte de la investigación se allanó el Jardín 32 para buscar el traje verde que, según algunos niños, usaba el profesor de música, pero no dio resultados.

La directora del establecimiento declaró en fiscalía que por protocolo, luego de lo sucedido en el Jardín 31, dos docentes se turnaban para presenciar las clases en áreas especiales supervisadas por la vicedirectora. En ningún momento observaron que usara un disfraz.

El informe a padres y madres

En octubre del año pasado la fiscal reunió a los padres denunciantes y les informó que en la Cámara Gesell «no surgió ninguna información vinculada a los hechos denunciados que nos permita, en este momento, avanzar en una investigación penal».

De todos modos se decidió darles tiempo a niños y niñas para esperar una eventual reacción. Finalmente la semana pasada les informó a padres y madres que resolvió el archivo del legajo, una decisión que «no causa estado», es decir, la investigación se puede retomar si aparecen nuevos elementos de prueba.

Ya fueron notificados el docente y su defensor Orpianessi.