Avenida Mosconi de Neuquén: qué cruce estará inhabilitado este fin de semana por la obra

Un corte total de tránsito se llevará adelante este fin de semana en uno de los cruces más transitados de la Avenida Mosconi de Neuquén por el avance de la obra vial. La interrupción obligará a utilizar calles alternativas habilitadas en la zona.

Según informó la Municipalidad de Neuquén a través de sus canales oficiales, el cruce afectado será el de la calle Bahía Blanca. El sector permanecerá completamente cerrado durante el sábado y domingo mientras avanzan los trabajos previstos sobre la calzada.

Cuáles serán los cruces habilitados de la Avenida Mosconi este fin de semana

Desde el Ejecutivo municipal indicaron además que las colectoras permanecerán habilitadas para garantizar la circulación vehicular, aunque solicitaron circular con precaución debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando en el lugar.

Avanza la obra de ampliación de la Avenida Mosconi.

En paralelo, los cruces de Chaneton, Don Bosco, Olascoaga y Chubut continuarán funcionando con normalidad, por lo que podrán ser utilizados como vías alternativas para descomprimir el tránsito.

La obra sobre la Avenida Mosconi forma parte de uno de los proyectos viales más importantes impulsados por el municipio para mejorar la conectividad y el tránsito en Neuquén capital.