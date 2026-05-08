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Sociedad

Buscan a una mujer de 52 años desaparecida en Bariloche

La policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años.

Redacción

Por Redacción

Buscan a Analía Corte, de 52 años en Bariloche.

Buscan a Analía Corte, de 52 años en Bariloche.

La Comisaría 27° solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de este viernes en Bariloche.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal, en San Carlos de Bariloche, y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

Características físicas de Analía Corte

Analía Corte presenta las siguientes características:

  • Contextura delgada
  • Cabello oscuro (negro con pocas canas), lacio y hasta los hombros
  • Estatura aproximada de 1,65 metros
  • Ojos castaños
  • Tez trigueña blanca
  • Sin rasgos físicos distintivos

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Desde la Policía se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de manera inmediata con:

  • El sistema de emergencias 911
  • El teléfono fijo de la Comisaría 27°: 2944-442222
  • O bien acercarse a la unidad policial más cercana

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión para agilizar la búsqueda y dar con el paradero de la mujer lo antes posible.


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Policía de Río Negro

La Comisaría 27° solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de este viernes en Bariloche.

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