Buscan a una mujer de 52 años desaparecida en Bariloche

La Comisaría 27° solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de este viernes en Bariloche.

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal, en San Carlos de Bariloche, y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

Características físicas de Analía Corte

Analía Corte presenta las siguientes características:

Contextura delgada

Cabello oscuro (negro con pocas canas), lacio y hasta los hombros

Estatura aproximada de 1,65 metros

Ojos castaños

Tez trigueña blanca

Sin rasgos físicos distintivos

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Desde la Policía se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de manera inmediata con:

El sistema de emergencias 911

El teléfono fijo de la Comisaría 27°: 2944-442222

O bien acercarse a la unidad policial más cercana

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión para agilizar la búsqueda y dar con el paradero de la mujer lo antes posible.